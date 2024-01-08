AKP'nin İstanbul adayı olunca Murat Kurum'un eski defterlerini açtılar. Atatürk'ün adının kaldırıldığı yerleri tek tek saydılar

AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı Murat Kurum’un 2 sene önce katıldığı Habertürk TV Özel Röportaj programında gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün isminin kaldırıldığı yerler tartışmasında “1 tane kaldırdığımız Atatürk ismi söyleyin. Biz her zaman Atatürk’ü baş üstünde tutarız” diye konuşmuştu.

Öte yandan Murat Kurum’un 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde AKP’den İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlığına aday olarak duyurulmasından sonra Atatürk tartışması yeniden gündeme geldi.

Yeniçağ gazetesinin haberinde isminden Atatürk’ün çıkarıldığı stadyumlar ortaya çıkarılmıştı.

Sosyal medyada Serkan Tanyildizi 2 senen önceki Murat Kurum’un röportajı hakkında, bir yanıt paylaşarak isminden Atatürk’ün çıkarıldığı çok sayıdaki stadyumları ve illeri sıraladı.

"SEHVEN SİLİNDİ" DENİLMİŞ

Söz konusu paylaşım şöyle:

“Murat Kurum “1 tane kaldırdığımız Atatürk ismi söyleyin” demiş; Antalya, Afyon, Konya, Bursa, Sakarya, Antakya, Kayseri, Rize Giresun ve Eskişehir’deki Atatürk Stadyumu son olarak da Elazığ’da silip “Sehven Silinmiş” denildi… Sırada da Van var diyorlar!”

YENİÇAĞ ATATÜRK'ÜN İSMİNİN KALDIRILDIĞI STATLARI AÇIKLAMIŞTI

Yeniçağ gazetesi, 13 Mart 2023 tarihinde yayınladığı haberinde Antalya, Afyon, Konya, Bursa, Sakarya, Antakya, Kayseri, Rize ve Giresun, Eskişehir'deki Atatürk statlarının ardından Elazığ'daki stadın isminden de Atatürk silindiğini duyurmuştu. Beşiktaş İnönü ve Kocaeli İsmetpaşa statlarının da adı değiştirilmiş ve İnönü ismi çıkarılmıştı.

Murat Kurum’un Habertürk TV’de katıldığı programda ayrıca şunları da söylemişti:

"AKM'YE ATATÜRK ADINI KOYAN BİZ DEĞİL MİYİZ?"

“Dünyanın en güzel havalimanlarından birini yapıyorsunuz, 132 bin ağaç dikiyorsunuz. Muhalefet buna karşı çıkıyor. Dün Gezi'de bir tane ağaç kesildi diye karşı çıkan CHP zihniyeti, buraya 132 bin ağaç dikiyoruz, buna da karşı çıkıyor. Eleştirmek en doğal hakkınız ama proje yapmazsanız hata da yapmazsınız. Biz kaldırımda türkü söyleyerek gezmiyoruz. Otobanın ortasında gidiyoruz, gürültüleri duyuyoruz, onlardan etkilenmeden gidiyoruz. İş yaparken hata da yapabilirsiniz. Biz iş yapıyoruz, üretiyoruz, milletimize sözümüzü tutuyoruz, Marmaray, Osmangazi dedik bitirdik. 81 ile üniversite dedik bitirdik. Şimdi Atatürk istismarı yapıyorlar. Gazi Mustafa Kemal'in adını ağzına almayanlar şimdi bize Atatürk istismarı yapıyorlar. AKM'ye Atatürk ismi koyan biz değil miyiz? Paralara İnönü'nün resmini kim koydu?

"BİZ ORALARI YIKMIYORUZ, İNŞA VE İHYA EDİYORUZ"

Bu pist İstanbul'a ve ülkemize hizmet etmeye devam edecek. Acil durumda kullanacağız, sivil uçuşlarda kullanacağız. Bu noktada İstanbul'un ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz anda kullanabilme imkanımız var. Oraları biz yıkmıyoruz, ihya ve inşa ediyoruz. Oradaki hangarları, limanları koruyoruz. Müzeye çeviriyoruz. Orada Gazi Mustafa Kemal'in emanet ettiği uçak müzesi var. Çocuklarımız o müzeye gidecekler. Burada yıkılan bir şey yok. İstanbul'a, Türkiye'ye dünyaya örnek olacak proje yapıyorsunuz. Yıkılan pistler bir güney, kuzey, batı, doğu yönünde pist var. Denize, Florya'ya paralel olan pisti koruyoruz. Kuzey güney yönündeki pistte hangarlarımızı, binalarımız da korunuyor. Oradaki değerleri niye atıl hale getirelim? Atatürk Havalimanı kapanıyor diye bir şey söylemiyoruz. İki tane pist var. Bir tanesi acil durumlar için. Pandemi hastanesi yaptık. Buraya ambulans uçaklarımız gelecek. Kalan kısımda koruyabileceğimiz her türlü yapıyı koruyarak milletimize, çocuklarımıza armağan ediyoruz.”