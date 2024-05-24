Albaraka Garaj’dan Leasingim projesine onay

StartupTeknoloji 10. Girişimcilik Ekosistemi buluşması Albaraka Garaj’ın ev sahipliği ile hayata geçirildi.

Girişimcilik dünyasının önde gelen isimleri ve Albaraka Garaj öz hızlandırma programını tamamlayan ve hızlandırma programına kabul edilen Leasingim’in bulunduğu buluşmada, Leasingim 11 girişimin lansmanını gerçekleştirdi.

Düzenlenen lansmanda konuşan Leasingim CEO’su Derviş Ali Doğanşahin yaptığı açıklamada, “Girişimlerin büyümesine, yenilikçi fikirlerin desteklenmesinde önemli rol alan Albaraka Garaj’ın hızlandırma programı Leasingim projesi için büyük bir adım. Programdan alacağımız destekler hedeflerimize daha hızlı ulaşmamıza olanak sağlayacak ve bizi daha güçlü kılacak” dedi.

Leasingim Nedir?

Leasingim; Makine satıcıları, alıcılar ve leasing kurumlarını bir araya getiren iş modeli ile leasing sektörüne yeni bir soluk getiriyor. Dijital Leasing danışmanınız olarak, size özel leasing fiyatları ile ihtiyacınız olan makine ve ekipmanları hızla bulmanızı sağlıyor, en uygun leasing fiyatlamasına ulaşmanızı kolaylaştırıyor.