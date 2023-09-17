Alçak uçan yüce konar yüce uçan alçak konar atasözünün anlamı nedir?

Alçak uçan yüce konar yüce uçan alçak konar atasözünün anlamı: Alçakgönüllü biri, toplumda saygı görür; kendini herkesten üstün gören biri ise, ne sevilir ne sayılır.

İnsanların toplum içindeki yerlerini tutum ve davranışları belli eder. Kimi insan vardır ki alçak gönüllüdür, büyüklük taslamaz, insanların mevkilerine göre tavır takınmaz; işte bu kimseler saygı ve sevgi görür, toplum içinde yükselir. Kimi insan da vardır ki kibirlidir, herkesi küçük görür, üstünlük taslar; bu insan da hiç sevilip sayılmaz, toplum içinde de iyi bir yer edinemez.