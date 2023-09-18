Alet işler el övünür atasözünün anlamı nedir?

Alet işler el övünür atasözünün anlamı nedir? İşte yanıtı…

Alet işler el övünür atasözünün anlamı nedir?

Alet işler el övünür atasözünün anlamı: Araç ve gereç, bir ustanın en büyük yardımcısıdır.

Alet işler el övünür atasözü, kibirli insanların başkalarının yardımlarını yok sayıp sadece kendilerini övmesini anlatıyor. Bu tür insanların ortak özelliği en küçük başarılarını bile abartarak anlatmalarıdır. Bu yüzden de arkadaş ortamında ve çevresinde sık sık kendileriyle övünürler.

Alet işler el övünür atasözünün temel anlamı kibir ve bencilliktir. Çünkü sadece kibirli ve bencil insanlar, başkalarının da katkısının olduğu işlerde kendilerini ön plana çıkarır.

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