Uzun bir süredir birlikte olduğu eşinin kendisini 15 yaşındaki yeğeniyle aldattığını öğrenen öfkeli kadın vahşice intikam aldı.

Olay Brezilya'nın büyük şehirlerinden Sao Paulo yakınlarındaki Atibaia bölgesinde gerçekleşti. Bir süredir birlikte olan evli çift arasında çıkan "ihanet" tartışması kısa bir sürede alevlendi ve öfkeli kadın kendisini aldatan eşinden korkunç bir şekilde intikam aldı.

Parçalanan organı tuvalete atmadan önce fotoğrafını çektiği söyleniyor.

Adı açıklanmayan kadın, Brezilya'nın Sao Paulo kenti yakınlarındaki bir polis karakoluna teslim olduğunda polislere şunları söyledi:

İyi geceler, buradayım çünkü az önce kocamın penisini kestim.

İlk serbest bırakılmasının ardından cinayete teşebbüs şüphesiyle tutuklandı ve yargıç, tam bir cezai soruşturma devam ederken onu 30 gün gözaltında tutmayı kabul etti.

39 yaşındaki eşi ise dün gece hastaneye kaldırılırken durumu öğrenilemedi.

Korkunç saldırı, Cuma sabahı erken saatlerde çiftin São Paulo yakınlarındaki Atibaia'daki evinde meydana geldi.

Yerel kaynaklar, kocasının 15 yaşındaki yeğeniyle yattığını öğrendikten sonra doğum gününde kocasına saldırdığını söyledi.

İddiaya göre polislere penisinin tekrar dikilmesini önlemek için tuvalete sifonu çektiğini söyledi.