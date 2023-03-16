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Messi hayranlığını saklayamadı

Arjantin Milli Takımı gençlik koordinatörü Bernardo Romeo, Manchester United'ın genç yıldızı Alejandro Garnacho ile ilgili flaş ifadeler kullandı.

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 20:18
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Alejandro Garnacho'nun Messi hayranlığı gündem oldu

Messi hayranlığını saklayamadı
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Romeo, İspanya ve Arjantin vatandaşlıkları olan genç yıldızın, Lionel Messi'ye hayranlığı nedeniyle tercihini Arjantin Milli Takımı'ndan yana kullandığını söyledi. Bernardo Romeo, açıklamasında, "Garnacho, Arjantin Milli Takımı'nda oynamak için oldukça ikna oldu. Evine gittiğimde tüm fotoğraflarının Messi ile olduğunu gördüm" ifadelerini kullandı.
Romeo, İspanya'nın da Garnacho'yu aradığını söyledi ve, "İspanya Milli Takım menajeri de onu aradı ve saygıyla cevap vererek Arjantin için oynamaya karar verdiğini söyledi" dedi.

4 MAÇTA 4 GOL

İspanya'nın 18 yaş altı milli takımında 3 kez forma giyen Garnacho, daha sonra tercihini Arjantin olarak değiştirmişti. Javier Mascherano'nun çalıştırdığı Arjantin 20 Yaş Altı Milli Takımı'nda 4 maça çıkan 18 yaşındaki futbolcu, 4 kez fileleri havalandırdı.
Manchester United forması altında bu sezon 29 maçta süre alan Alejandro Garnacho, 4 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

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