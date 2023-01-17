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Öbür dünyadan haberler veren bu adam Allah'a şirk koşmuyor mu?

Bu görüntüler internette elden ele dolaşıyor. Hüseyin Çevik adlı adamın "Cennette yüz pazarı var kadınlar gidecek isteyen Angelina Jolie isteyen Adriana Lima'ya benzeyecek" sözleri şok etti.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 14:06
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Alenen Allah'a şirk koşuyor

Öbür dünyadan haberler veren bu adam Allah'a şirk koşmuyor mu?
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TELE1'in haberine göre, Hüseyin Çevik adlı dinci kişi kürsüye oturup ‘cenneti’ anlattı. Dinleyicilerine vaaz veren adam hurileri, “Üzerinde 70 kat elbise olacak ama hepsi şeffaf” diyerek tanımladı.

Dini bilgisinin az olduğu belli olan ancak, 'Ben biliyorum' diyerek gelecek soruları geçiştiren Hüseyin Çevik  öbür dünyada - Cennet'te - neler olduğunu ayrıntıları ile anlatıyor.
Dinleyenlerin anlatılanlara zaman zaman güldüğü olayda, kendisini çevresine besbelli 'Hoca' diye lanse eden bu adam gaipten haberler veriyor.

Hüseyin Çevik  “Gelelim dünya kadınlarına; ‘kocamı bunlara kaptırmam’, utanmasa döner bıçağıyla girecek. Çok duydum. Hepsi mi Bağcılarlı bunların? Kadınlara müjdeyi vereyim; dünya kadınları hurilerden çok ama çok daha güzel olacak" dedi.

Dinci Hüseyin Çevik "Cennette ‘yüz’ pazarları var. Yüz satılıyor ama parayla değil. Hanım abla gidiyor, katalogdan seçiyor. Angelina Jolie, Adriana Lima… Sen de kocana yap artistliğini kardeşim” diye konuştu. 

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asena
17.01.2023 15:03
Öylemi dedi sana allah  
 
Beyin stop etmiş
17.01.2023 14:59
Bu mahluklar çayların pudra şekerimi katıyo  
 
vatandaş
17.01.2023 14:55
haketten yaradanı kıyamete bu ve bunungibiler zorluyor bence !!!  
 
TÜM YORUMLAR (14)
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