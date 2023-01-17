Öbür dünyadan haberler veren bu adam Allah'a şirk koşmuyor mu?

TELE1'in haberine göre, Hüseyin Çevik adlı dinci kişi kürsüye oturup ‘cenneti’ anlattı. Dinleyicilerine vaaz veren adam hurileri, “Üzerinde 70 kat elbise olacak ama hepsi şeffaf” diyerek tanımladı.

Dini bilgisinin az olduğu belli olan ancak, 'Ben biliyorum' diyerek gelecek soruları geçiştiren Hüseyin Çevik öbür dünyada - Cennet'te - neler olduğunu ayrıntıları ile anlatıyor.

Dinleyenlerin anlatılanlara zaman zaman güldüğü olayda, kendisini çevresine besbelli 'Hoca' diye lanse eden bu adam gaipten haberler veriyor.

Hüseyin Çevik “Gelelim dünya kadınlarına; ‘kocamı bunlara kaptırmam’, utanmasa döner bıçağıyla girecek. Çok duydum. Hepsi mi Bağcılarlı bunların? Kadınlara müjdeyi vereyim; dünya kadınları hurilerden çok ama çok daha güzel olacak" dedi.

Dinci Hüseyin Çevik "Cennette ‘yüz’ pazarları var. Yüz satılıyor ama parayla değil. Hanım abla gidiyor, katalogdan seçiyor. Angelina Jolie, Adriana Lima… Sen de kocana yap artistliğini kardeşim” diye konuştu.