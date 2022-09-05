Kadınlar şu hallerde dövülebilir diyerek açıkladı. Bu adamlar dinden soğutuyor insanları

Aile uyumu ve itaat için kadının "Hafifçe sırtına vurulabilir veya hafifçe kulağı çekilebilir, azarlama babında" dövülebileceğini ifade eden sarıklı cübbeli yobaz, bu eylemlerin hangi durumlarda gerçekleştirilebileceğiyle ilgili koşullar da saydı.

"KOCASI ÇAĞIRINCA YATAĞA GELMEZSE”

"Tabii ki fıkıh kitaplarında üç şey sayar kadın için" diyen videodaki kişi, sözlerine "Birincisi namazı terk ederse, ikincisi kocası onu davet ettiğinde yatağına gelmezse, hayız ve nifaz olduğu zaman temizlenmesi için yıkanmazsa" ifadeleriyle son verdi.