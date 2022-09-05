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  • Kadınlar şu hallerde dövülebilir diyerek açıkladı. Bu adamlar dinden soğutuyor insanları

Kadınlar şu hallerde dövülebilir diyerek açıkladı. Bu adamlar dinden soğutuyor insanları

Kadınların hangi koşullarda dövüleceğini açıklayan yobaz hocanın videosu sosyal medyada tepki çekti.

Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 10:54
Son Güncelleme: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 11:56
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Kadınlar şu hallerde dövülebilir diyerek açıkladı. Bu adamlar dinden soğutuyor vatandaşları

Kadınlar şu hallerde dövülebilir diyerek açıkladı. Bu adamlar dinden soğutuyor insanları
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Aile uyumu ve itaat için kadının "Hafifçe sırtına vurulabilir veya hafifçe kulağı çekilebilir, azarlama babında" dövülebileceğini ifade eden sarıklı cübbeli yobaz, bu eylemlerin hangi durumlarda gerçekleştirilebileceğiyle ilgili koşullar da saydı.

"KOCASI ÇAĞIRINCA YATAĞA GELMEZSE”
"Tabii ki fıkıh kitaplarında üç şey sayar kadın için" diyen videodaki kişi, sözlerine "Birincisi namazı terk ederse, ikincisi kocası onu davet ettiğinde yatağına gelmezse, hayız ve nifaz olduğu zaman temizlenmesi için yıkanmazsa" ifadeleriyle son verdi.

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Esra
5.09.2022 13:03
iyi ki şamanım :)  
 
Yurtsever Devrimci
5.09.2022 12:59
Bu adamlar Kuran-ı kerimden değil kendi uydurdukları dinden söz ediyorlar, bunlar müslüman değil, sapık.  
 
papillon
5.09.2022 12:55
Kalın kafalı sakin karşıma çıkma..milli judoyum...  
 
TÜM YORUMLAR (27)
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