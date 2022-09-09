Bir yobaz daha çıktı Atatürk'e ırkçı dedi. 'Ne mutlu Türküm diyene' sözünün anlamını bilmeden kitlelere yön veriyorlar

Yaptıkları sohbetlerde kadınları, laikliği ve başka yaşam tarzlarını hedef alan “hocalar”, sosyal medyada tepki toplamaya devam ediyor.

Oda TV’de yer alan haberde, Emin Oğuz Manav isimli kişi, YouTube’da yayınladığı bir sohbetinde Mustafa Kemal Atatürk’e “ırkçı” suçlamasında bulundu.

NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE SÖZÜ DÜŞMANLIK İFADE EDİYORMUŞ!

Manav, “Ne mutlu Türküm diyene’ kadar gayri İslami bir söz yoktur. Tam bir ırkçı sözüdür ve düşmanlık ifade eden bir sözdür.” ifadelerini kullandı.

Okullarda okunan Andımız’da Kürtlere zorla “Türküm” dedirtildiğini öne süren Manav, konuşmasının devamında, “Andımız kaldırıldığında da ilk köpürenler cumhuriyetçiler oldu.” dedi.



NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE NE DEMEK?

“Ne mutlu Türküm diyene’ cümlesiyle kastedilenin, "Ne mutlu ki bu milletin onurlu ve şerefli kültürel, sosyal, tarihi ve gelecek ile ilgili ideallerimle bu milletin bir parçasıyım ve bundan da gurur duyuyorum demek.” olduğunu bilmeyen sözde hocanın sözleri büyük tepki topladı.