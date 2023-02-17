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Alerji testi nasıl yapılır? Alerji testi hangi bölümde yapılır?

Ciltte yaşanan alerji problemleri nedeniyle kişiler doktora başvurmaktadır. Cildinden herhangi bir alerjik durum görenler hangi bölüme başvurmaları gerektiklerini ve yapılırsa alerji testlerinin nasıl yapıldığını merak ediyor. Peki, alerji testi nasıl yapılır? Alerji testi hangi bölümde yapılır?

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 13:01
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Alerji testi nasıl yapılır? Alerji testi hangi bölümde yapılır?

Alerji testi nasıl yapılır? Alerji testi hangi bölümde yapılır?
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Cildinde alerjik reaksiyonlar gözlemleyen kişiler doktora giderek alerji testleri yaptırıp neye karşı alerjiye sahip olduklarını görebilirler. Alerji testi yaptırmak isteyenler hangi bölüme gidilmesi gerektiğini araştırıyor. Peki, alerji testi nasıl yapılır? Alerji testi hangi bölümde yapılır?

ALERJİ TESTİ HANGİ BÖLÜMDE YAPILIR?

Alerjik reaksiyonlar cildin farklı noktalarında ortaya çıkar. Özellikle kızarıklık ve kaşıntı gibi durumlar ile beraber belirtileri ortaya çıkar. Bu belirtileri daha iyi anlamak için alerji testi konusunda dermatoloji bölümüne gidilir.

Cildiye olarak da bilinen bu bölüm üzerinden doktor kontrolünde gerekli testler uygulanır. Özellikle cildin değişik noktalarında meydana gelmiş alerjilere karşı, çok fazla tahriş gerçekleştirmeden erken vakitte doktora gitmek gerekir.

Sonuç ortaya çıkarıldıktan sonra gerek görüldüğü takdirde farklı bölümlere yönlendirme yapılabilir. Ancak genel olarak cildiye bölümü üzerinden probleme karşı tedavi yöntemleri ele alınır. Yapılan değişik testler neticesinde cildin farklı bölümlerinde ortaya çıkan alerjik reaksiyonlara karşı çözüm yöntemleri değerlendirilir.

ALERJİ TESTİ NASIL YAPILIR?

Alerji testleri öncelikle dermatoloji bölümü kapsamında doktor kontrolünde ele alınır.

Cilt Üzerine uygulanan bu test neticesinde 20 ya da 30 kadar alerjen madde tespit edilebilir.

Bu konuda alerji problemi olan hastanın ilgili bölüm üzerinden derisi çizilir.

Solüsyon şeklinde hazırlanmış olan madde bu noktaya damlatılır.

Yaklaşık olarak 30 dakika neticesinde kızarıklık meydana geldiği zaman, bunun alerjen madde üzerinden tespiti gerçekleşir.

Böylece probleme karşı ilgili tedavi yöntemleri ele alınır.

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