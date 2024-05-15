Yeşil pasaportun kapsamı genişletiliyor. Şartlar belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Yeşil pasaportun kapsamı genişletiliyor. Şartlar belli oldu
Kamu görevlileri ve yakınlarının kullanabildiği yeşil pasaportta kapsam genişletiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu genişleme kapsamında kimlerin yeşil pasaport alabileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, iş dünyasına önemli açıklamalarda bulundu.

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YEŞİL PASAPORTTA YENİ DÖNEM

Erdoğan, 365 oda ve borsa başkanı için yeşil pasaport hakkı tanınacağını duyurdu.

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EKONOMİ AÇIKLAMALARI

Konuşmasında Türkiye'nin içinden geçtiği ekonomik krize de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi programlarının meyvelerini almaya başladığını belirtti. Ülkenin risk priminin düşüşe geçtiğini ifade eden Erdoğan, rezervlerin 127 milyar dolar seviyesine ulaştığını söyledi. Ayrıca, Bakan Mehmet Şimşek’in açıklamasıyla duyurulan kamu harcamalarında kontrol ve kesintilere gidilerek tasarruf politikalarının hayata geçirildiğini söyledi.

"TASARRUF TEDBİRLERİ EKSİKSİZ OLARAK UYGULANMALI"

Tasarruf tedbirlerinin önemine vurgu yapan Erdoğan, bu tedbirlerin tüm kamu kurumları tarafından eksik şekilde uygulanması gerektiğini ifade etti. Kamuda tasarrufun geçici bir önlem olmadığını belirten Erdoğan sürekli ve istisnasız bir şekilde tasarruf planlarının devam etmesi ve uygulanması gerektiğini söyledi.

YEŞİL PASAPORT NEDİR?

Hususi pasaport, devlet adına çalışan memurlara ve belirli şartları taşıdıkları sürece bu memurların ailelerine, 5 yıllık süre ile verilen pasaport türüne hususi pasaport(yeşil pasaport) çeşididir.

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Yeşil renkli olduğu için kamuoyunda yeşil pasaport olarak da biliniyor. Hususi pasaport çok sayıda ayrıcalığa sahip bir pasaport türüdür. Birçok ülkeye belirli gün sayısı ile sınırlı olmak kaydıyla üzere vizesiz giriş imkanı tanır.

yesilpasaport3.jpgYalnızca uçak bileti alıp check-in işlemini gerçekleştirdikten sonra başka bir prosedüre tabi olmadan seyahatlerini gerçekleştirebilirler.

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