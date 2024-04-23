Alev alan aracın sürücüsü son anda kurtarıldı

Kaynak: İHA
Alev alan aracın sürücüsü son anda kurtarıldı
ABD’nin Minnesota eyaletinde alev alan aracın içindeki sürücü çevredekiler tarafından son anda kurtarıldı.

ABD'nin Minnesota eyaletinde meydana gelen olayda, bir araç bariyere çarparak kaza yaptıktan sonra alev aldı. Araçtaki sürücü ise, alevlerin arasında sıkışıp kaldı ve bariyer nedeniyle kapısını açamadı. Bu sırada çevrede bulunan insanlar, sürücüyü kurtarmak için harekete geçti.

En az 5 kişi, kapıyı açmaya çalışırken, bir ulaştırma çalışanı aracın camını çekiçle kırarak sürücüyü kurtarmayı başardı. Sürücü, camın kırılmasının hemen ardından hızla araçtan çıkarıldı. Kurtarılan sürücü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı ve ciddi bir yaralanma yaşamadığı, durumunun iyi olduğu bildirildi. Kısa bir süre sonra araç tamamen alevlere teslim oldu.

yatay-00-00-33-04-still017.jpg

yatay-00-00-51-27-still018.jpg

yatay-00-01-24-17-still019.jpg

yatay-00-01-28-25-still020.jpg

Son Haberler
Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'ndaki aksaklık 40 saattir giderilemedi Gündem
Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'ndaki aksaklık 40 saattir giderilemedi
Valinin yerine geçen depremzede öğrenci: "Binaların sağlam olmasını istiyorum" Video
Valinin yerine geçen depremzede öğrenci: "Binaların sağlam olmasını istiyorum"
Ergin Ataman dağıldı Spor
Ergin Ataman dağıldı
Navigasyon faciası : 4 ölü, 17 yaralı Gündem
Navigasyon faciası : 4 ölü, 17 yaralı
Faciadan dönüldü! Perona yerine yolcu bekleme alanına daldı... Gündem
Faciadan dönüldü! Perona yerine yolcu bekleme alanına daldı...
Antakya'da otomobil istinat duvarından uçtu: 3 yaralı Yerel Haberler
Antakya'da otomobil istinat duvarından uçtu: 3 yaralı
Sadettin Saran Katar vatandaşlığına başvurdu Spor
Sadettin Saran Katar vatandaşlığına başvurdu