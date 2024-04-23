Alev alan aracın sürücüsü son anda kurtarıldı

ABD'nin Minnesota eyaletinde meydana gelen olayda, bir araç bariyere çarparak kaza yaptıktan sonra alev aldı. Araçtaki sürücü ise, alevlerin arasında sıkışıp kaldı ve bariyer nedeniyle kapısını açamadı. Bu sırada çevrede bulunan insanlar, sürücüyü kurtarmak için harekete geçti.

En az 5 kişi, kapıyı açmaya çalışırken, bir ulaştırma çalışanı aracın camını çekiçle kırarak sürücüyü kurtarmayı başardı. Sürücü, camın kırılmasının hemen ardından hızla araçtan çıkarıldı. Kurtarılan sürücü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı ve ciddi bir yaralanma yaşamadığı, durumunun iyi olduğu bildirildi. Kısa bir süre sonra araç tamamen alevlere teslim oldu.