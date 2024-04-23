Türk Yıldızları'nın Antalya semalarındaki gösterisi izleyenleri büyüledi!

Kaynak: AA
Türk Yıldızları'nın Antalya semalarındaki gösterisi izleyenleri büyüledi!
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Antalya'da gösteri uçuşu yaptı.

Türk Hava Kuvvetleri'nin gururu Türk Yıldızları, Antalya semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, binlerce kişinin izlediği gösteri, Antalya Havalimanı'ndan havalanan Türk Yıldızları'nı sahil şeridi boyunca takip etti.

Yaklaşık 35 dakika süren uçuş sırasında NF-5 tipi süpersonik 5 savaş uçağı, havada muhteşem hareketler sergiledi. Sahilde toplanan binlerce vatandaş, uçakların Akdeniz semalarında gösterdiği görsel şöleni coşkuyla izledi. Türk Yıldızları'nın muhteşem performansına alkışlar ve bayraklarla eşlik eden vatandaşlar, cep telefonlarıyla da bu unutulmaz anları ölümsüzleştirdi.

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