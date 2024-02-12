Alevlerin arasında kalan genç hayatını kaybetti

Kilimli ilçesine bağlı Karadon Mahallesi Dere Sokak'ta bir evde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere Faruk Dombay (26) adlı genç alevlerin arasında kaldı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, ekiplerin çalışması sonucu yangının söndürüldüğü evde soğutma çalışması yapıldı. Eve giren ekipler, Faruk Dombay'ın yanmış cesedi ile karşılaştı.

Atatürk Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından gencin cenazesi, ikindi namazını müteakiben Karadon Camii'nde kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi.

Ekiplerin yangının çıkış sebebini araştırması sürüyor.