Alex de Souza dört köşe oldu

Düzenleme: Kaynak: AA
Alex de Souza dört köşe oldu

Antalyaspor teknik direktörü Alex de Souza'yı sevindiren gelişme yaşandı. Paraguaylı forvet Braian Jose Samudio Segovia, Antalyaspor'a 2 yıllık imza attı.

Kulüpten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Samudio, yeni ailesiyle mutlu olduğunu belirtti.

Türkiye'ye dönmeyi çok istediğini ifade eden Samudio, "Şimdi futbolumu tekrar gösterebilmek için büyük bir fırsatım var." dedi.

Teknik Direktör Alex de Souza'nın olağanüstü bir oyuncu, harika bir insan ve teknik direktör olduğunu vurgulayan Samudio, kendisinden çok şey öğreneceğine inandığını kaydetti.

Açıklamada Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’ndeki imza töreninde kulüp yönetim kurulu üyeleri Cesur Burak Akar ve Recep Bayraktar'ın da yer aldığı bildirildi.

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