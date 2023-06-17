Alex de Souza Süper Lig'e dönüyor. İstanbul ziyaretinin nedeni belli oldu

Fenerbahçe'nin Brezilyalı efsanesi Alex de Souza, geçtiğimiz günlede sürpriz bir şekilde Türkiye'ye gelmişti.

Alex, Fenerbahçe Kulübü'ne ziyaret etmişti.

Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktör olan Alex'in Türkiye'ye sadece ziyaret için gelmediği ortaya çıktı.

Alex'in Süper Lig'de takım çalıştırmak istediği, Adana Demirspor'un da gündeminde olduğu öğrenildi.

Geçen sezon Brezilya'da Avai takımını çalıştıran Alex'in Adana Demirsporlu yöneticilerle görüşme yaptığı da ileri sürüldü.

Adana Demirspor Kulübü'nün diğer teknik direktör adaylarının Andrea Pirlo ve Guti Hernandez olduğu da belirtildi.