Alex'in şahane golüne 'form geçici klas kalıcı' yorumları yaptılar. Yardım maçında harika gol attı

Brezilya'da, yardım amaçlı yapılan turnuvada, efsaneler maçı düzenlendi.

Yapılan mücadeleye ülke futbolunun önemli isimleri yer alırken, Fenerbahçe'nin efsanesi Alex de Souza ve Zico gibi eski futbolcularda maçta forma giydi.

MUHTEŞEM GOL!

Alex, karşılaşmada harika bir gole imza atarken, attığı gol gündem oldu.

Alex de Souza, kaleciyi önde gördükten sonra yaptığı aşırtma golüyle topu ağlara yolladı.

Brezilyalı ismin bu golüne futbolseverler, 'Form geçici, klas kalıcıdır' tarzında yorumlarda bulundu.