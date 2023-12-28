Alex'in şahane golüne 'form geçici klas kalıcı' yorumları yaptılar. Yardım maçında harika gol attı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Aslıhan Kamer Türel Caymaz
Alex'in şahane golüne 'form geçici klas kalıcı' yorumları yaptılar. Yardım maçında harika gol attı
Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Alex de Souza, efsaneler maçında güzel bir gole imza attı.

Brezilya'da, yardım amaçlı yapılan turnuvada, efsaneler maçı düzenlendi.

Yapılan mücadeleye ülke futbolunun önemli isimleri yer alırken, Fenerbahçe'nin efsanesi Alex de Souza ve Zico gibi eski futbolcularda maçta forma giydi.

alex.png

MUHTEŞEM GOL!
Alex, karşılaşmada harika bir gole imza atarken, attığı gol gündem oldu.

Alex de Souza, kaleciyi önde gördükten sonra yaptığı aşırtma golüyle topu ağlara yolladı.

Brezilyalı ismin bu golüne futbolseverler, 'Form geçici, klas kalıcıdır' tarzında yorumlarda bulundu.

İlgili Haberler
Alex de Souza’dan şifreli derbi mesajı
Fenerbahçe taraftarı Kadıköy'de Alex de Souza ile fotoğraf çektirmek için yarıştı!
Alex De Souza Türkiye'yi unutmadı. Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı
Alex de Souza yuvaya döndü
Alex de Souza yuvaya döndü
Alex de Souza Süper Lig'e dönüyor. İstanbul ziyaretinin nedeni belli oldu
Son Haberler
Türbülans Çiğdem meğer dışarıda gezip, CAFA CHİP adlı bir şirket bile kurmuş! Gündem
Türbülans Çiğdem meğer dışarıda gezip, CAFA CHİP adlı bir şirket bile kurmuş!
Zonguldak’ta feci kaza Gündem
Zonguldak’ta feci kaza
İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı KAFES-26 baskını Gündem
İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı KAFES-26 baskını
Kaçak göçmen organizatörlerine operasyon. 15 organizatör tutuklandı Gündem
Kaçak göçmen organizatörlerine operasyon. 15 organizatör tutuklandı
10 yıl önce kaybolmuştu. Youtube için drone uçuran adam tüm gizemi çözdü Dünya
10 yıl önce kaybolmuştu. Youtube için drone uçuran adam tüm gizemi çözdü
Yılbaşı akşamı kalp krizine dikkat. Uzmanı uyarılarını sıraladı Sağlık
Yılbaşı akşamı kalp krizine dikkat. Uzmanı uyarılarını sıraladı
Malatya'da deprem Gündem
Malatya'da deprem