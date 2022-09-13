﻿Alex de Souza'dan Arda Turan için flaş sözler

Galatasaraylı Arda Turan, futbolu bıraktığını duygusal bir paylaşımla açıklamıştı.

Arda Turan, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Artık gözyaşları içerisinde ama cesaretle kramponları asma vakti. Tüm yolculuğum boyunca elimden geldiğince en iyisini yapmaya çalıştım. Ve bence fena da bir iş çıkarmadım. Yeniden hazırım. Futbolun içinde, saha kenarında yeniden görüşünceye dek...

Galatasaray'daki her anım benim için çok kıymetli. Galatasaray'a hep sevgiyle baktım. Ne olursa olsun. İşte ben, Arda... Sevgiyle yaşayan, bazen fevri, kazanmak için her şeyi veren, asla bel altı vurmayan, hile yapmayan Arda...

Fatih Terim'le Florya'da bir bayram sabahı tanıştım. Bana doğru yaklaştığında, kalbim yerinden çıkacak gibi hissettim. Küçük bir çocuktum. 13-14 yaşındaydım, adımı çok kez duymuştum ama ilk kez kulaklarıma inanamıyordum. Adımı biliyor olması, beni çok mutlu etmişti. Fatih Terim sizinleyken, hayat güzeldir."

Atletico, 8 ay boyunca süren sakatlığıma rağmen beni transfer etmişti. Madrid'de yaşadığım yıllarda öğüt veren çoktu. Star gibi yaşamam gerektiğini söyleyen çok oldu. Evimin de ruhumun da kapılarını açtım. Camp Nou'da şampiyon olduk. Kulüp düzeyinde her maça çıktım. İki büyük final kaybettim. Biri Şampiyonlar Ligi, biri orta okul sınıflar turnuvası... İkisini de kaybettim, ikisini de kaybedince çok üzüldüm. Barcelona'ya transfer olma fikrini kafama sokan, daha sonra takım arkadaşı olacağım kişilerdi. Iniesta, Pique, Messi... Değer görmek, beni özel hissettirmişti. Çok iyi zamanlarım oldu."

Arda Turan'ın kararının ardından Fenerbahçe'nin Brezilyalı efsanesi Alex de Souza'dan da bir paylaşım geldi.

Alex, Arda ile birlikte fotoğrafını paylaşarak, "Futbola katkılarından dolayı teşekkürler. Seninle rakip olmak zevkti. Hayatının yeni etabında bol şans dilerim." ifadelerini kullandı.