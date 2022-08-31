Arda Turan kararını verdi. Futbolu bırakıyor

Galatasaray ve Türk futbolunun önemli ismi Arda Turan 35 yaşında futbolu bırakma kararı aldı.

Geçen sezon Sarı-Kırmızılı takımın formasını giyen Arda bu sezon herhangibir takımla anlaşmamıştı.

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Arap yarımadası ve ABD'den istediği seviyede teklif alamayan yıldız isim kısa süre önce bu kararı ailesi ve yakın arkadaşlarıyla paylaştı.

Fanatik'in haberine göre Arda futbola veda ettiğini hazırlanmakta olan özel bir kliple açıklayacak.

BİR DÖNEM BARCELONA'DA OYNADI

Kariyerine Bayrampaşa Altıntepsi'de başlayan Arda Turan Galatasaray, Manisaspor, Atletico Madrid, Barcelona ve Başakşehir formaları giydi. 2011 yılında 13 milyon Euro'ya Atletico'ya transfer olan yıldız orta saha 2015'te ise 34 milyon Euro bonservis bedeliyle Barcelona'nın yolunu tutmuştu.

Kariyeri başarılarla dolu olan Arda Turan 2007-2008 yılında Galatasaray'la ilk şampiyonluğunu kazandı. Arda, Atletico Madrid'te ise La Liga şampiponluğu, UEFA Avrupa Ligi Kupası, Süper Kupa kazandı ve Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen takımın en büyük yıldızlarından oldu.

Barcelona kariyerinde Messi, Neymar ve Iniestalı kadroda yer olan Arda Turan ilk sezonunda İspanya La Liga ve Kral Kupası'nı kazandı. Barcelona kariyerinde 55 maça çıkan milli yıldızımız 55 maçta 15 gol, 10 asistlik performans ortaya koydu.