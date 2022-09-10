Aleyna Tilki 1 milyonluk yeni bir reklam anlaşmasına imza attı

Genç yaşta elde ettiği başarısıyla dikkat çeken Aleyna Tikii, sağlam adımlarla yürümeye devam ediyor.
Daha önce bir jean ve dondurma markaları için kamera karşısına geçen ve yüksek bütçeler alan Tilki, meyve suyu markasıyla da anlaşmıştı. Reklamlardan milyonlarca lira elde eden Aleyna Tilki, şimdi de dünyaca ünlü bir spor markası ile anlaştı.
Rihanna, Selena Gomez, Dua Lipa gibi yıldızların arasına katıldı. 1 milyon liraya imza attığı söylenen şarkıcı, “Büyük ses getirecek bir proje olacak” diye konuştu.
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