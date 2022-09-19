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LGBTİ karşıtı mitinge tepki gösteren Aleyna Tilki'nin vereceği konser iptal edildi

Sosyal medya hesabından LGBTİ karşıtı yürüyüşe tepki gösteren Aleyna Tilki'nin Çorum'da vereceği konser iptal edildi. Osmancık Belediyesi, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.  

Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi - 00:50
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Sosyal medya hesabından İstanbul'da düzenlenen LGBTİ karşıtı mitinge tepki gösteren Aleyna Tilki'nin vereceği konser iptal edildi

LGBTİ karşıtı mitinge tepki gösteren Aleyna Tilki'nin vereceği konser iptal edildi
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Sosyal medya hesabı üzerinden LGBTİ karşıtı yürüyüşe yönelik tepki mesajı paylaşan Aleyna Tilki'nin Çorum’da vereceği konser MHP’li belediye tarafında iptal edildi.

Tilki, Twitter hesabından "LGBTİ artı karşıtı yürüyüş ne ya? Toplumda yarattığınız ayrımcılığın bir karması yok mu zannediyorsunuz? Duygu ve tensel dünyalarımızın protesto edilmesi doğaya aykırı! Zihniyetler çok korkunç" paylaşımında bulunmuştu.

Bunun üzerine Osmancık Belediyesi, Aleyna Tilki'nin 2022 Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali kapsamında ilçede 24 Eylül Cumartesi günü vereceği konserin iptal edildiğini şu sözlerle duyurdu:

"Belediyemizce Osmancık pirincinin tanıtımı amacıyla organize edilen 2022 Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali, 16-25 Eylül 2022 tarihleri arasında kültür ve sanat etkinlikleri, sportif faaliyetler, yerel etkinlikler, panayır ve ulusal konserlerle düzenlenmektedir. Festival kapsamında 'halk konseri' ve 'gençlik konseri' olmak üzere iki ayrı konser planlanmıştır. Gençlerimizin önerisiyle gençlik konserine şarkıcı Aleyna Tilki davet edilmiştir.

İlçemiz kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış tarih ve kültür şehridir. Osmancık halkı, sanata ve sanatçıya büyük değer vermektedir. Ancak şarkıcı Aleyna Tilki'nin röportajlarında ve 17.09.2022 tarihinde sosyal medyada yapmış olduğu kültürümüzle bağdaşmayan açıklamaları, halkımızın nezdinde üzüntüyle karşılanmıştır. 24 Eylül Cumartesi günü düzenlenmesi planlanan konser, bugün itibariyle iptal edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

DİYANET-SEN HEDEF GÖSTERMİŞTİ

Diyanet-Sen Çorum Şubesi Başkanı İsmail Şanal, Aleyna Tilki’nin Osmancık’ta vereceği konsere ilişkin sosyal medya hesabında 26 Ağustos’ta şu paylaşımı yapmıştı:

“Aleyna Tilki Osmancık’ta konser verecekmiş. Şehrin kültürüne, sanatına, sosyal yaşamına, geleneklerine, değerlerine ve inancına katkı sağlamayan, dini ve milli değerlerimizi ayaklar altına alan birilerini ilçemizde görmek istemiyoruz. Toplumun ahlakıyla zıt hayat yaşayan LGBTİ artı savunucusu kişilerin sanatçı kimliğiyle insanların önüne rol model gibi sunulmasına karşıyız. Şehrin idarecilerini, toplumun hassasiyetlerini dikkate almaya ve programın iptali için gereğini yapmaya davet ediyoruz.”

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