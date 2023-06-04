Aleyna Tilki Nasa'ya çağrı yaptı. ''Uzaylılarla buluşmak hakkımız''

Şarkıcı Aleyna Tilki, NASA'nın 'tanımlanamayan hava olayları' (UFO) açıklamasının ardından, "Madem en büyük yatırımlar insanın kendisi dışındaki uzaya yapılıyor, o zaman uzaylılarla buluşmak hakkımız" dedi.

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Aleyna Tilki Nasa'ya çağrı yaptı. ''Uzaylılarla buluşmak hakkımız'' 1

Nasa, "tanımlanamayan hava olayları" (UAP) olarak adlandırılan nesnelerle ilgili verilerini paylaştığı halka açık ilk toplantısını yaptı. Toplantıda konuşan Savunma Bakanlığı görevlisi Dr. Sean Kirkpatrick, şimdiye dek 800'den fazla tanımlanamayan hava cismi ihbarı aldıklarını ve aylık 50 ile 100 civarında ihbar geldiğini söyledi.

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Aleyna Tilki Nasa'ya çağrı yaptı. ''Uzaylılarla buluşmak hakkımız'' 2

"İNSANÜSTÜ BİR ZEKAYA KANIT YOK"

Yüz binlerce kişinin canlı izlediği toplantıda, ABD Savunma Bakanlığı tarafından geçen sene kaydedilen ve binaların üzerinde hızla hareket eden bir görüntü paylaşılarak, nesnenin henüz ne olduğunun tespit edilemediği belirtildi. Ayrıca açıklamada NASA'nın henüz "insanüstü bir zeka veya buna dair olağanüstü kanıtları görmediğini" aktarıldı.

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Aleyna Tilki Nasa'ya çağrı yaptı. ''Uzaylılarla buluşmak hakkımız'' 3

NASA açıklamasının ardından şarkıcı Aleyna Tilki de konuya dair sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Tilki paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"NASA artık sen de toplumun bi parçası ol, toplumun farkındalığını yönetmeye kalkmadan (…) ve uzaylıları itiraf edin. Rahat rahat takılalım, o ırklarla birbirimize ihtiyacımız var. Yarım yamalak bir bilgi de olmasın bu da toplumu algı olarak yönetmek oluyor. Net bir şekilde uzaylı kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, kankalarımızla aramızdaki o köprüyü oluşturmaya adım atın, kolaylaştırın biraz bu işleri.

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Aleyna Tilki Nasa'ya çağrı yaptı. ''Uzaylılarla buluşmak hakkımız'' 4

"DAHA ÇOK FARKLI CİNSLE İLETİŞİM KURMAK İSTİYORUZ"

Uzaylıları merak edişimiz, içimizdeki uzayı görmeye bir adım atmaktı bence. Duygu dünyamız ve bedenimizdeki uzayla daha kolay tanışmamızı sağlayabilir diğer uzaylılar.

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Aleyna Tilki Nasa'ya çağrı yaptı. ''Uzaylılarla buluşmak hakkımız'' 5

Madem en büyük yatırımlar insanın kendisi dışındaki uzaya yapılıyor, o zaman uzaylılarla buluşmak hakkımız. Hepimiz bir bütünüz. Uzaylıları anlamak bizim kendimizi de anlamamız olacak. Daha çok canlı farklı cinsle iletişim kurmak istiyoruz."

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Aleyna Tilki Nasa'ya çağrı yaptı. ''Uzaylılarla buluşmak hakkımız'' 6

İşte Aleyna Tilki'nin o paylaşımları...

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Aleyna Tilki Nasa'ya çağrı yaptı. ''Uzaylılarla buluşmak hakkımız'' 7
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Aleyna Tilki Nasa'ya çağrı yaptı. ''Uzaylılarla buluşmak hakkımız'' 8
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Aleyna Tilki Nasa'ya çağrı yaptı. ''Uzaylılarla buluşmak hakkımız'' 9
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Aleyna Tilki Nasa'ya çağrı yaptı. ''Uzaylılarla buluşmak hakkımız'' 10
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Aleyna Tilki Nasa'ya çağrı yaptı. ''Uzaylılarla buluşmak hakkımız'' 11
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Aleyna Tilki Nasa'ya çağrı yaptı. ''Uzaylılarla buluşmak hakkımız'' 12
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Aleyna Tilki Nasa'ya çağrı yaptı. ''Uzaylılarla buluşmak hakkımız'' 13
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Aleyna Tilki Nasa'ya çağrı yaptı. ''Uzaylılarla buluşmak hakkımız'' 14
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Aleyna Tilki Nasa'ya çağrı yaptı. ''Uzaylılarla buluşmak hakkımız'' 15
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Aleyna Tilki Nasa'ya çağrı yaptı. ''Uzaylılarla buluşmak hakkımız'' 16
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Aleyna Tilki Nasa'ya çağrı yaptı. ''Uzaylılarla buluşmak hakkımız'' 17
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Aleyna Tilki Nasa'ya çağrı yaptı. ''Uzaylılarla buluşmak hakkımız'' 18
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Aleyna Tilki Nasa'ya çağrı yaptı. ''Uzaylılarla buluşmak hakkımız'' 19
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Aleyna Tilki Nasa'ya çağrı yaptı. ''Uzaylılarla buluşmak hakkımız'' 20
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