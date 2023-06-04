Aleyna Tilki Nasa'ya çağrı yaptı. ''Uzaylılarla buluşmak hakkımız''

NASA açıklamasının ardından şarkıcı Aleyna Tilki de konuya dair sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Tilki paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"NASA artık sen de toplumun bi parçası ol, toplumun farkındalığını yönetmeye kalkmadan (…) ve uzaylıları itiraf edin. Rahat rahat takılalım, o ırklarla birbirimize ihtiyacımız var. Yarım yamalak bir bilgi de olmasın bu da toplumu algı olarak yönetmek oluyor. Net bir şekilde uzaylı kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, kankalarımızla aramızdaki o köprüyü oluşturmaya adım atın, kolaylaştırın biraz bu işleri.