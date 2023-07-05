Aleyna Tilki tanga bikinisiyle çocuk havuzuna girince anneler tepki gösterdi: Çocuklara kötü örnek oluyorsun

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Aleyna Tilki sosyal medya hesabındaki paylaşımıyla gündem oldu. Tatile giden ünlü isim bikinisiyle çocuk havuzuna girip dans ettiği anları paylaştı. Tilki'nin paylaşımına yorum yağdı.