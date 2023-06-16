Aleyna Tilki’nin kurnazlığı esnafa sökmedi! “Kimsen kimsin”

Şarkıcı Aleyna Tilki’nin erkek arkadaşıyla çıktığı tatil olaylı başladı. Şarkıcı, önceki gün erkek arkadaşıyla Kaş'ta deniz keyfi sonrası çarşı içerisinde yürürken pembe topuklu ayakkabıları dikkat çekti.

''BEN ALEYNA TİLKİ'YİM''

Milliyet’ten Umut Ünver’in haberine göre; Tilki'ye ait aracı gizemli arkadaşının kullandığı sırada, Kaş çarşısı içerisinde manevra yapmaya çalışırken tur şirketlerinin tabelalarına hasar verdi.

Şarkıcının direksiyon başındaki gizemli arkadaşına, esnaf ''Yavaş olsana kardeşim, dikkatli ol. Tabelalarımızı kırılıyor'' deyince devreye Tilki girdi. Tilki, esnafa ''Ben Aleyna Tilki’yim'' dedi.

''KİMSEN KİMSİN''

Genç popçunun sözleri üzerine esnaftan, ''Kimsen kimsin. Doğru düzgün kullansın aracı. Tabelalarımıza zarar verdi'' tepkisi geldi. Tilki aldığı karşılığın ardından olay yerinden uzaklaştı.

ARACI BOZULDU

Aleyna Tilki'nin başına gelenler sadece bununla da kalmadı. Tilki'nin aracı yolda bozuldu. Kaş'ta çekici arayan şarkıcı, tatiline bir gün daha uzatma zorunda kaldı.