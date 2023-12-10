Aleyna Tilki'nin açıklamaları gündemden düşmüyor. Anne Havva Öztel isyan etti. Küfür eden kızımla...

Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu. "Varoluşumdan ve duruşumdan dolayı sahnelerimin iptal edildiğini, bazı yerlerden banlandığımı artık zaten biliyorsunuz. Bir de beni çocukluğumdan beri canım pahasına vicdansızca çalıştıran insanlar, bugün daha fazla para kazanmak için beni ait olduğum sahnelerden alıkoymaya çalışıyorlar" diyen Aleyna Tilki şu ifadeleri kullandı:

"Benim hayatımda sizin hayalinizdeki paradan çok daha büyük bir konforum var o da ait olduğum yerde şarkı söylemek! Şarkı söylemeyi çok özledim ve seyircim bu yılbaşında benden konser bekliyor!

Bu olayı sadece beni dinlemek isteyenler çözebilir… Çünkü onlar yine benim çıkardığım şarkıları dinlemeye devam ediyorlar. Gerisini de canım Allah’ıma şikayet ediyorum. (Şu anda yüz yüze geldiğim kimse küfrümü üstüne alınmasın diğerlerinin zaten asla yüzüne bakmıyorum artık)."

Aleyna Tilki'nin uzunca paylaşımında yalnızca küfüre takılanlar oldu. Havva Öztel'e bu konuda çok fazla eleştiri geldi. Anne Öztel ise en sonunda patladı.

"HANGİ EDEP" DİYEREK İSYAN ETTİ

Havva Öztel açıklamasında "Edep! Hangi edep? 14 yaşından beri sözlü taciz ve küfüre maruz kalırken herkesin edebi neredeydi? 'Yeter artık kitaplarını koyacak yer bulamıyorum' diyere serzenişte bulunan ilk anneyim. Bilgiye olan açlığı hiç bitmeyen üreten ve yaptığı her işi başarıyla tamamlayan ancak yaşadığı zorluklar nedeniyle küfür eden evladımla gurur duyuyorum" dedi.