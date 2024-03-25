Aleyna Tilki'nin Ramazan paylaşımına yorum yağdı

Sosyal medyadan sık sık paylaşım yaparak gündem olan Aleyna Tilki'den bu kez ramazan ayı paylaşımı geldi.

Oruç tutmanın kendisini çok iyi hissettirdiğini söyleyen şarkıcı, yaptığı paylaşımda “Oruç tutmak beni çok iyi hissettiriyor. Canım Allah'ım nimetlerin için çok şükür. Olmayanlara da ver. Yaşam mücadelesi verenlere yardım et. Herkese ruhunun aç, muhtaç olduğu gerçek ihtiyaçları ulaştır. Ve kendine, canlılığa iyice düşmanlaşmış dünya toplumuna akıl fikir farkındalık ver amin" ifadelerini kullandı.

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Aleyna Tilki yaptığı bu paylaşımın ardından çok sayıda güzel yorum aldı.

Aleyna Tilki son olarak sahneye çıkmasının ve bu işten para kazanmasının engellendiğini söyleyerek gündeme gelmişti.