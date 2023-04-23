Aleyna Tilki'den yıllar sonra gelen itiraf

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medyada, ilk kez ekran karşısına çıkıp 'Gesi Bağları'nı seslendirdiği programdaki görüntüsünün paylaşıldığını görünce dikkat çeken bir yorum yaptı. Aleyna'nın o görüntüsüyle ilgili yıllar sonra gelen itirafı çok konuşuldu.

Aleyna Tilki'den yıllar sonra gelen itiraf

Aleyna Tilki, sosyal medyada aktif olarak paylaşım yapan ünlü isimlerden bir tanesi. Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin son olarak sosyal medyada paylaşılan eski bir görüntüsüne yaptığı yorum dikkat çekti.

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"O KIZ ÇOCUĞUNU ÇOK ÜZDÜLER İŞTE"

Yıllar önce Yetenek Sizsiniz adlı yarışma programına katılan ve 'Gesi Bağları'nı seslendiren ünlü isim, o günden sonra hızla şöhret basamaklarını tırmanmıştı. Tilki'nin programdaki o anları bir sosyal medya hesabından "Aleyna Tilki’nin hayatımıza girdiği gün" notuyla paylaşıldı.

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Tilki bu paylaşımı görünce kayıtsız kalamadı ve gönderiyi alıntılayıp "O kız çocuğunu çok üzdüler işte" yorumunu yaptı. Ünlü ismin paylaşımına takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

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