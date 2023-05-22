Aleyna Tilki'nin annesi Türkiye’yi terk etti. İşte gerekçesi

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel ve kız kardeşi Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşti.
Editör: Bengü Zorlu
Erken yaşta şöhret basamaklarını hızla tırmanan ve kısa zamanda pop listelerinde zirveye oturan Aleyna Tilki'nin ailesi de en az kendisi kadar merak konusu.
Son dönemde sosyal medyada oldukça aktif olan ve şarkıcılığa adım atan anne Havva Öztel paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
Tilki’nin annesi Havva Öztel, dikkat çeken fiziğini ve giyim tarzını her fırsatta takipçileriyle paylaşıyor ve binlerce övgü alıyor.
Öztel, yaptığı paylaşımlarıyla neredeyse kızı Aleyna Tilki kadar magazin gündeminde yer almayı başararak bakışları üzerine çekiyor.
Anne Havva Öztel’in, Los Angeles'ta çekilen fotoğrafları çok sayıda beğeni ve yorum alıyor.
Genç şöhret Aleyna Tilki’nin, Ayça isminde 18 yaşında bir kız kardeşi var.
İki genç kız annesi Havva Öztel, son olarak Instagram'dan soru cevap yaptı ve kızıyla birlikte ABD'ye neden yerleştiğini açıkladı.
Anne Öztel, "Amerika'ya ailecek neden yerleştiniz?" sorusunu soran takipçisine cevap olarak “Küçük kızım Ayça’nın eğitimi için. Canımız öyle istedi" dedi.
Görünüşüyle genç kızlara taş çıkartan anne Havva Öztel’in kızlarıyla akran gibi gözükmesi magazin dünyasında ilgi çekiyor.