Aleyna Tilki'nin annesi Türkiye’yi terk etti. İşte gerekçesi

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel ve kız kardeşi Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşti.

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Aleyna Tilki'nin annesi Türkiye’yi terk etti. İşte gerekçesi 1
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Aleyna Tilki'nin annesi Türkiye’yi terk etti. İşte gerekçesi 2

Editör: Bengü Zorlu

Erken yaşta şöhret basamaklarını hızla tırmanan ve kısa zamanda pop listelerinde zirveye oturan Aleyna Tilki'nin ailesi de en az kendisi kadar merak konusu.

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Aleyna Tilki'nin annesi Türkiye’yi terk etti. İşte gerekçesi 3

Son dönemde sosyal medyada oldukça aktif olan ve şarkıcılığa adım atan anne Havva Öztel paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

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Aleyna Tilki'nin annesi Türkiye’yi terk etti. İşte gerekçesi 4

Tilki’nin annesi Havva Öztel, dikkat çeken fiziğini ve giyim tarzını her fırsatta takipçileriyle paylaşıyor ve binlerce övgü alıyor.

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Aleyna Tilki'nin annesi Türkiye’yi terk etti. İşte gerekçesi 5

Öztel, yaptığı paylaşımlarıyla neredeyse kızı Aleyna Tilki kadar magazin gündeminde yer almayı başararak bakışları üzerine çekiyor.

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Aleyna Tilki'nin annesi Türkiye’yi terk etti. İşte gerekçesi 6

Anne Havva Öztel’in, Los Angeles'ta çekilen fotoğrafları çok sayıda beğeni ve yorum alıyor.

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Aleyna Tilki'nin annesi Türkiye’yi terk etti. İşte gerekçesi 7

Genç şöhret Aleyna Tilki’nin, Ayça isminde 18 yaşında bir kız kardeşi var.

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Aleyna Tilki'nin annesi Türkiye’yi terk etti. İşte gerekçesi 8

İki genç kız annesi Havva Öztel, son olarak Instagram'dan soru cevap yaptı ve kızıyla birlikte ABD'ye neden yerleştiğini açıkladı.

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Aleyna Tilki'nin annesi Türkiye’yi terk etti. İşte gerekçesi 9

Anne Öztel, "Amerika'ya ailecek neden yerleştiniz?" sorusunu soran takipçisine cevap olarak “Küçük kızım Ayça’nın eğitimi için. Canımız öyle istedi" dedi.

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Aleyna Tilki'nin annesi Türkiye’yi terk etti. İşte gerekçesi 10

Görünüşüyle genç kızlara taş çıkartan anne Havva Öztel’in kızlarıyla akran gibi gözükmesi magazin dünyasında ilgi çekiyor.

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Aleyna Tilki'nin annesi Türkiye’yi terk etti. İşte gerekçesi 11
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Aleyna Tilki'nin annesi Türkiye’yi terk etti. İşte gerekçesi 12
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Aleyna Tilki'nin annesi Türkiye’yi terk etti. İşte gerekçesi 13
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Aleyna Tilki'nin annesi Türkiye’yi terk etti. İşte gerekçesi 14
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Aleyna Tilki'nin annesi Türkiye’yi terk etti. İşte gerekçesi 15
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Aleyna Tilki'nin annesi Türkiye’yi terk etti. İşte gerekçesi 16
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Aleyna Tilki'nin annesi Türkiye’yi terk etti. İşte gerekçesi 17
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Aleyna Tilki'nin annesi Türkiye’yi terk etti. İşte gerekçesi 18
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Aleyna Tilki'nin annesi Türkiye’yi terk etti. İşte gerekçesi 19
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Aleyna Tilki'nin annesi Türkiye’yi terk etti. İşte gerekçesi 20
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Aleyna Tilki'nin annesi Türkiye’yi terk etti. İşte gerekçesi 21
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Aleyna Tilki'nin annesi Türkiye’yi terk etti. İşte gerekçesi 22
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Aleyna Tilki'nin annesi Türkiye’yi terk etti. İşte gerekçesi 23
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Aleyna Tilki'nin annesi Türkiye’yi terk etti. İşte gerekçesi 24
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Aleyna Tilki'nin annesi Türkiye’yi terk etti. İşte gerekçesi 25
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