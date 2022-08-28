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Son anketten 2 partiye büyük şok 

ALF Araştırma gerçekleştirdikleri son seçim anketi sonuçlarını açıkladı. Söz konusu ankete göre, Millet, Cumhur'a yüzde 13,3 fark attı. MHP ise yüzde 7'ye çekilen seçim barajının altında kalıyor.

Galeri Giriş: 28 Ağustos 2022 Pazar - 13:22
Son Güncelleme: 28 Ağustos 2022 Pazar - 13:23
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Milli Gazete'de yer alan bilgilere göre, seçimlere az bir süre kala, kamuoyu araştırma şirketleri peş peşe anketleri açıklıyor. 

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Çok sayıda ankette AKP ve MHP'deki kopuş dikkat çekiyor.

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Bunun en büyük nedeni ise 'ekonomik kriz' olduğu ifade ediliyor.

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Son seçim anketi ise ALF Araştırma'dan geldi.

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Söz konusu ankete göre AKP'nin oy oranı yüzde 27,0. 

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MHP ise, AKP'yle birlikte birkaç önce yüzde 10'dan yüzde 7'ye çektikleri seçim barajının yine altında kalıyor: Yüzde 6,7.

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Bu oranlar dikkate alındığında, 'Millet' ve 'Cumhur' ittifakları arasındaki makas hayli açılmış görünüyor. 

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Millet İttifakının oy oranı yüzde 47,0'a ulaşırken, AKP ve MHP'den oluşan Cumhur yüzde 33,7'de kalıyor.

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