AKP’li Mustafa Şen'den 'etik anket' iddiası: Erdoğan 2.5 katı oy alıyor

AKP Genel Başkan Yardımcı Mustafa Şen, birden fazla firmaya 'bilimsel yöntemlerle' anket yaptırdıklarını söyledi. Şen, AKP'nin oylarının da yüzde 36-37 bandında olduğunu öne sürerek, "Cumhurbaşkanlığı adaylığında Recep Tayyip Erdoğan, en yakın rakibinin 2,5 katı oy alıyor" iddiasında bulundu.

A Haber'de canlı yayınlanan Satır Arası programına katılan Mustafa Şen, 'bilimsel seviyeleri yüksek olan, bilimsel etik kurallarına uyduğuna inandıkları insanlara yaptırdıklarını' öne sürdüğü anketlerin sonuçlarını açıkladı.

“OY ORANIMIZ 36-38 ARALIĞINDA”

Yaptırdıkları son anketlerde AKP'nin birinci sırada olduğunu öne süren Şen, "Pek çok anket yaptırıyoruz. Aslında ben oran vermem ama bir tanesi 36 küsür buluyor, bir tanesi 37 diğeri de 37 küsür buluyor. Bu sıralar 36-38 aralığındayız. Bunun yukarıya doğru ilerleyeceğini düşünüyorum" diye konuştu.

“FİYAT İSTİKRARI SAĞLANINCA OY ORANIMIZ ARTACAK”

Alınan tedbirlerle enflasyonun düşmesi ve fiyat istikrarı sağlanması halinde oy oranlarında yükseliş olacağını savunan Şen, "Cumhur İttifakı oylarını biraz daha yükseltecek" dedi.

Lider bazında da parti bazında da algı seviyelerine ilişkin de çalışma yaptıklarını söyleyen Şen, anketlerde cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın birinci sırada çıktığını öne sürerek, "Birinci sırada Erdoğan çıkıyor, 45'e yakın oy alıyor. En yakınındakine 2 – 2.5 kat fark atıyor. Sonrasında başka isimler çıkıyor. Altılı masadaki genel başkanların da oyları çıkıyor küçük küçük yüzde 1-2" ifadelerini kullandı.