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Hazine ve Maliye Bakanlığı iç borçlanmaya gidiyor. Dudak uçuklatan rakam!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, eylül-kasım döneminde 122 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 130,5 milyar liralık iç borçlanmaya gidileceğini açıkladı.

Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 21:40
Son Güncelleme: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 21:42
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Hazine ve Maliye Bakanlığı iç borçlanmaya gidiyor. Dudak uçuklatan rakam

Hazine ve Maliye Bakanlığı iç borçlanmaya gidiyor. Dudak uçuklatan rakam!
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, eylül-kasım dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı. Hazine, söz konusu dönemde 122 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 130,5 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek.

Bakanlığın eylül-kasım dönemi iç borçlanma stratejisinde, eylülde 30,2 milyar liralık iç borç servisine karşılık 50 milyar liralık, ekimde 61,7 milyar liralık iç borç servisine karşılık 50 milyar liralık, kasımda da 30,1 milyar liralık iç borç servisine karşılık 30,5 iç borçlanma yapılması öngörülüyor.

Eylül ayındaki iç borçlanmanın 40 milyar lirasının piyasadan, 7 milyar lirasının kamuya satışlardan, 3 milyar lirasının doğrudan satışlardan, ekim iç borçlanmasının 44,9 milyar lirasının piyasadan, 2,7 milyar lirasının kamuya satışlardan, 2,5 milyar lirasının doğrudan satışlardan, kasım ayındaki iç borçlanmanın ise 27,6 milyar lirasının piyasadan, 2,9 milyar lirasının kamuya satışlardan oluşması bekleniyor.

Bu dönemde 17 tahvil ihalesi düzenlenecek, 2 kira sertifikasının doğrudan satışı ve 1 hazine bonosunun yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

Eylülde 90,2 milyar liralık, ekimde 71,9 milyar liralık ve kasımda da 38,5 milyar liralık ödeme yapılacak. Bu ödemelerin 78,4 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.

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Ya hak gelecek 1 gün
31.08.2022 22:13
ANLADIĞIM KADARIYLA BOL KREDİ KARTLI DÖNEME BENZETIYORUM BUNU  
 
Abbas
31.08.2022 21:52
Kim borç verecek, bankalar, bankalar %13 faizle MB veya vatandaştan aldığı parayı %30-40 tan devlete verecek, kar ne kadar %300, sonra banka karı niye fazla diyorsunuz  
 
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