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AKP'ye en güvendiği seçmeninden büyük şok

Aksoy Araştırma’nın son seçim anketinde AKP seçmeniyle ilgili oldukça ilginç sonuçlar çıktı. Son seçim anketleri AKP seçmeni de iktidarın yaptığı yanlışların farkına vardığını gösteriyor.

Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 17:41
Son Güncelleme: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 18:31
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AKP'ye en güvendiği seçmeninden büyük şok. Saray'ın her köşesinde bu anketin sonucu konuşuluyor

AKP'ye en güvendiği seçmeninden büyük şok
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Hoca
5.09.2022 19:20
Herkese göre bir aday mümkün değil.Mansur Bey'i de kazandıran Kılıçdaroğludur.Ankara'ya hizmet etmeye devam etsin.Kılıçdaroğlu'nun emeğini inkâr edemezsiniz.Kazanır.  
 
Bizim başkanımız Mansur Yavaş bitti . Anlayın artık halka kulak verin yahu
5.09.2022 18:45
Yalvarırım Kılıçdaroğlu olmasın yalvarırım .. Mansur bey çok fark atar . Çalamazlar. Kılıçdaroğlu bi daha yenilecek ve biz bi 5 yıl daha yaşlanacağız . Allahını seven kılıçdaroğlunu koymasın ...  
 
Asker
5.09.2022 18:33
Cumhur ortaklarına oy yok hele küçük ortaklara su dahi yok.  
 
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