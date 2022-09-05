Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 17:41

Son Güncelleme: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 18:31 Takip Et

AKP'ye en güvendiği seçmeninden büyük şok. Saray'ın her köşesinde bu anketin sonucu konuşuluyor