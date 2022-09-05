AKP'ye en güvendiği seçmeninden büyük şok
Aksoy Araştırma’nın son seçim anketinde AKP seçmeniyle ilgili oldukça ilginç sonuçlar çıktı. Son seçim anketleri AKP seçmeni de iktidarın yaptığı yanlışların farkına vardığını gösteriyor.
Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 17:41
Son Güncelleme: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 18:31
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AKP'ye en güvendiği seçmeninden büyük şok. Saray'ın her köşesinde bu anketin sonucu konuşuluyor
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