Alfa karoten bombası

FOLİK ASİT ZENGİNİ



Bezelye, büyük yeşil tanelerden oluşan ve bu taneleri özel bir kabukla koruyan yararlı bir sebzedir. Bugün birçok ülkede yetiştirilen bezelye salata ve yemeklerin küçük yeşil enerji taneleri olarak tanınmaktadır. Hayatın her aşamasında tüketilmesi tavsiye edilen bezelye, bağışıklık sistemini güçlendiren etkili bir sebzedir.

İlkbahar aylarında pazarlarda bulabileceğiniz bezelye, taze olarak satılır ve alıcıların kendilerinin ayıklaması gerekir.



BEZELYENİN 8 MÜTHİŞ FAYDASI



CİLDİ CANLANDIRIR



Bezelyenin içinde alfa karoten maddesi bulunur. Bu madde sayesinde cildiniz daha güzel görünecektir.

Çünkü bezelye yiyen insanların cildindeki yağ oranı azalır.

Antioksidan bir sebze olduğu için; cildin daha temiz ve parlak olmasına katkı sağlar.



KAN ŞEKERİNİ AYARLAR



Bezelye lif ve protein bakımından zengindir. Bu özelliği ile kan şekerinin dengede kalmasına yardımcı olur.

Şeker oranı çok düşük olan bezelye, ani şeker artışlarının önlenmesine destek olur.

Diyabetli beslenmede faydalıdır.



BEYİN HÜCRELERİNİ KORUR



Bezelye A ve K vitaminleri içerir.

Bu vitaminler beyin hücrelerinin sağlığını sürdürmede etkin rol oynar.

Eğer Alzheimer riskiniz varsa; bol bol bezelye yiyerek sinir hastalıklarından uzak durabilirsiniz.



METABOLİZMAYI HIZLANDIRIR



İçindeki lifler özellikle kilo vermek isteyenler için çok yararlıdır.

Metabolizmayı harekete geçiren etkisi olan bezelye, yağ yakımını da kolaylaştırır.

Zayıflama sürecinde ihtiyacınız olan enerjiyi bezelyeden karşılayabilirsiniz.



GEBELİK DÖNEMİNE BÜYÜK DESTEK



Bezelye folik asit kaynaklarından biridir ve hamile kalmak isteyen kadınların en büyük dostudur.

Folik asit seviyelerini ideal düzeyde tutmak için yediğiniz bezelye, bebeğin rahimde tutunmasını sağlar.

DNA sentezinin başarıyla gerçekleşmesi için bezelye yemeniz önerilir.



KALSİYUM KAYNAĞI



Kuvvetli bir protein ve kalsiyum kaynağı olan bezelye, katı gıdaya geçen bebeklere verilmelidir.

Böylece gelecekte daha sağlam kemik yapısının temelini atar.

Osteoporoz hastalığından korunmak ve kendinizi daha sağlıklı günlere hazırlamak için beslenmenizde bezelyeye yer vermelisiniz.



KÖKTEN UCA SAĞLIKLI SAÇLAR



Eğer organik olarak üretilen bezelyeyi seçiyorsanız; bu seçiminizin sonucunu saçlarınızdaki ışıltıda fark edebilirsiniz.

Güçlü ve parlak saçların sırrı bezelyedeki vitaminlerdir.

Eğer saç sağlığınızı korumak istiyorsanız; bezelye yemelisiniz.



MİDE HASTALIKLARINI ÖNLER



Bezelye mideye iyi gelen sebzelerden biridir. İçindeki polifenoller sayesinde mideyi zararlı bakterilerden arındırır.

Lifli yapısı nedeniyle, mideyi rahatlatırken şişkinlik hissini de giderir.