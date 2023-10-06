Ali Babacan: Biz 15+5'te anlaşmıştık CHP daha çok vekil verdi

DEVA partisi lideri Ali Babacan CHP’nin 14 Mayıs seçimlerinden önce kendilerini 15+5 vekil istemesine rağmen CHP’nin kendilerine 26 aday verdiklerini söyledi.

Ali Babacan: Biz 15+5'te anlaşmıştık CHP daha çok vekil verdi

Ali Babacan, tartışılan 'CHP listelerindeki DEVA Parti’liler' konusunda yeni bir bilgi verdi.

F5 haberden alınan habere göre, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, gazeteciler ile bir araya gelerek soruları yanıtladı, şunları aktardı:

“Milletvekili seçimleri öncesi, biz ilk önce CHP ile ‘15 + 5’ diye anlaştık.

Çünkü 18’i buluyorduk biz. 15 aday, aşağı yukarı seçilmesi daha kolay yerlerde; artı beş de ciddi bir oy artışı olursa o oy artışının getireceği alandı…

Ona göre anlaştık fakat daha sonra dediler ki bize, ‘Siirt’te ve Iğdır’da sizin il başkanlarınız çok iyi. Biz onları birinci sıradan aday yapabiliriz.’

İlk anlaşmanın tamamen üstünde... Aradık arkadaşları, 15 + 5 + 2 oldu. İkisi de bizim Iğdır ve Siirt, hep zaten CHP listesinden ve liste başı olarak aday oldu.

Bir gün sonra dediler ki, ‘Üç il daha var. Bu üç ile de eğer sizin adaylarınız girerse, -ki seçilebileceği garanti yerler, öyle ihtimal falan değil ama bizim adaylarımıza çok destek veriliyor- neresi?

Erzurum, Elazığ ve Yozgat… Aradık il başkanlarımızı, dediler ki, ‘Biz kendimiz şimdi aday olursak olmaz, teşkilatımızdan halkın da tanıdığı düzgün isimlere bakalım.’

Hemen birkaç saat içerisinde isimlerini verdik. Artı üç daha girdi aday olarak, CHP’nin talebi üzerine. Etti mi 25? En son CHP’nin Kilis’teki adayı istifa etti.

Kaçıncı sıra hatırlamıyorum iki mi, üç mü… Aradılar, ‘Sizin Kilis İl Başkanınız çok iyi. Onun yerine onu verir misiniz?’ Aradım Yavuz Bey’i.

‘Bir de üç il başkanı kendisi istemedi, kendileri başka isim verdi. Şimdi seni istiyorlar ama kendin de olabilirsin başka ismi de verebiliriz…’ ‘Ben aday olurum’ dedi.

‘Çok çalışırım da’ dedi. En son artık listeler de verildikten sonra istifa üzerine boşalan, gene bizim Kilis İl Başkanı Yavuz Bey’i koyduk.

Toplamda bizim 26 adayımız etti. 15 + 5 diye başladık, 26 aday ile tamamladık. Tamamı bize gelen talep üzerine.”

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