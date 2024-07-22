Ali Babacan'a şok. Genel başkanlık koltuğunu kayıp mı edecek?

Düzenleme: Kaynak: AA
Ali Babacan'a şok. Genel başkanlık koltuğunu kayıp mı edecek?

Ali Babacan'ın genel başkanı olduğu DEVA Partisi'nde üye olan Salih Efe, partisinin genel başkanlığına aday olacağını duyurdu.

DEVA Partisi'nde genel başkan yeni bir adaylığı çıktı. Parti üyesi Salih Efe, partisinin genel başkanlığına adaylığını açıkladı.

Efe, düzenlediği basın toplantısında, dört yıl önce kurulan DEVA Partisi'nin halka, delegelerine ve partililere umut olamadığı belirtti.

"PARTİMİZİN ZAMANLA ERİMESİNE..."

Kendisinin de aralarında bulunduğu bazı üyelerin, parti yönetimine ilişkin eleştirileri olduğunu ifade eden başkan adayı Efe, "Mevcut duruma itiraz etmekteler ve partimizin zamanla erimesine asla razı olamazlar. Bu sebeple de çalışmalarımıza başladık. Genel kongre öncesi, demokrasi ve çoğulculuğun sağlanması adına parti içinde bir muhalif grup kurup genel başkan adayı olmaya karar verdim.

Yeni bir ruh, vizyon, hikaye ve yeni yüzlerle beraber partimizi canlandıracağımıza ve ilk kuruluşta halkımızın bize gösterdiği teveccühe tekrar mazhar olacağımıza olan inancımız tamdır." dedi.

Efe, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a yönelik eleştirilerde bulunarak, "Kuruluşundan bu zamana kadar partiyi kamuoyuna deklare ettiği şekilde yönetemeyen Ali Bey'e itiraz etmek, hem DEVA Partisi hem de halkımıza umut olmak için Türkiye siyasetinde de yasal hakkım olan bu demokratik yarışta 'ben de varım' diyorum." değerlendirmesinde bulundu.

DEVA Partisi tüzüğünde, "Genel Başkanlığa aday olabilmek için, büyük kongre üye tam sayısının en az yüzde on beşinin yazılı önerisi gerekir" ifadeleri yer alıyor.

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