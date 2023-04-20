Ali Babacan’dan Erdoğan’a ‘Bebecan’ yanıtı. Karikatürlerle yanıt verdi

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, kendisine "Bebecan" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Instagram hesabından yaptığı esprili paylaşımla yanıt verdi.

Babacan, Devlet Bakanı olduğu 2013 yılına ait bir fotoğrafı ile Salih Memecan’ın karikatürlerini, “Merhaba ben Bebecan, Ali Bebecan :) 2002 yılında ‘Ekonomiden sorumlu devlet bakanı’ olduğumda 35 yaşındaydım. Kabinenin en genciydim. Yaptıklarıma, işlerime söz edemeyenler yaşımla alay etmeye çalışıyordu. Oysa ne garip, gençlikten utanılır mı hiç” başlığını düştü.

Instagram hesabından karikatürist Salih Memecan'ın Ekonomi Bakanlığı yaptığı dönemde çizdiği karikatürleri paylaşan Babacan, "İşinize bakın, sizinle alay etmeye çalışanların düştüğü komik duruma ise takılmayın, gülün geçin :)" dedi.

Babacan'ın paylaşımı şöyle:

"Merhaba ben Bebecan, Ali Bebecan :)

2002 yılında 'Ekonomiden sorumlu devlet bakanı' olduğumda 35 yaşındaydım. Kabinenin en genciydim.

Yaptıklarıma, işlerime söz edemeyenler yaşımla alay etmeye çalışıyordu. Oysa ne garip, gençlikten utanılır mı hiç :)

Avrupa Birliği Başmüzakerecisi olduğumda da 38 yaşındaydım. İki şapkayla çalıştım. Hem Avrupa Birliği hedefinde demokratikleşme çalışmaları hem de yerle bir olmuş ekonomiyi ayağa kaldırma çalışmaları...

Ben ve ekibim, kabinedeki kıymetli başka arkadaşlarımla da beraber Türkiye'nin Avrupa'nın parlayan yıldızı olmasını sağladık. Kişi başı milli gelir, tarihi yüksek seviyeleri gördü.

BUGÜNKÜ GİBİ GİDİP KAPI KAPI BORÇ İSTEMEDİK

Bugün yaşı 40lara yaklaşmış arkadaşlarım hatırlar, İstanbul festivallerin gözbebeği idi. Gençler burslarından biriktirdikleri parayla Avrupa turu yapıyordu. Detaylarını sonra yine konuşuruz.

Birinci fotoğraf, IMF'ye borcumuzu sıfırladığımız o tarihi günden; 14 Mayıs 2013. Ülkemizin ekonomisini güçlendirdikten sonra, yatırımların merkezi olduk ve birilerinin kredilerine de muhtaç kalmadık. Bugünkü gibi gidip kapı kapı borç da istemedik. Ve işte bu fotoğrafta son taksiti ödemek üzere tuşa basıyorum...

Sevgili Salih Memecan da o dönem bolca karikatür çizmişti. İkincide görüyorsunuz, ülkenin en büyük sorunlarından "enflasyon canavarı" minicik kalmış hâliyle sözüm ona AB'yi benimle ilgili uyarıyor :) Üçüncü ve dördüncü karikatürleri anlatmaya gerek dahi yok.

Bu vesileyle genç arkadaşlarıma sesleniyorum. Sizlere yaşınız sebebiyle takma isim takarak kendince sizi itibarsızlaştırmaya çalışanlar olabilir, sesinizi kısmaya çalışanlar olabilir. Onlara vereceğiniz en iyi cevap yaptığınız iş olacaktır.

Bakın, bana 'Bebecan' diyenler bugün hâlâ bizim dönemimizin ekonomik mirası ile övünüyor.

İşinize bakın, sizinle alay etmeye çalışanların düştüğü komik duruma ise takılmayın, gülün geçin :)"

NE OLMUŞTU

Erdoğan, Afyonkarahisar'daki mitingde Babacan için şu ifadeleri kullanmıştı:

Bu kardeşiniz, Başbakan olduğunda, Davos'ta IMF Başkanı ile görüşme yapıyoruz. Şu anda masada olan birisi daha vardı. O zaman ekonomi ile ilgileniyordu. IMF Başkanı'na dedim ki adamlarınızı gönderiyorsunuz, bu adamlarınız geliyor. Bizden taksitleri alıyor. Taksitleri alırsınız ama Türkiye'yi yönetemezsiniz, ben yönetirim ben. Yanımızda olan kimdi, bebecan... Şimdi atıyor tutuyor. Vah zavallı. 2013 yılına kadar biz IMF ile yürüdük. 2013'te bütün ödemeleri bitirdik IMF ile yolları ayırdık. AK Parti işte budur. Bay bay Kemal'in adamları, İyi Parti'nin adamları otellerde görüşmeler yaptılar, IMF'ten yardım almanız lazım, borç almanız lazım ki Türkiye ekonomisini düzeltsin dediler. Almadık, ne oldu... Biz yola yürüdük. Herhangi bir şey oldu mu?