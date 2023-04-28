Ali Babacan'dan Cem Yılmaz göndermeli AKP eleştirisi

DEVA Partisi lideri Ali Babacan katıldığı mitingde Erdoğan ve AKP iktidarını Cem Yılmaz'ın esprisini hatırlatarak eleştirdi.

Ali Babacan'dan Cem Yılmaz göndermeli AKP eleştirisi

CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 27 Nisan Perşembe günü Balıkesir Kuvayı Milliye Meydanı'nda miting düzenledi.

Mitingde konuşma yapan Ali Babacan, iktidarı komedyen Cem Yılmaz’ın ‘kaza yapan dayısı’ hikayesiyle eleştirdi.

Babacan, konuşmasında şunları söyledi:

"20 SENEDE YAPAMADIKLARINI BU 20 GÜNE SIĞDIRMAYA ÇALIŞIYORLAR"

“İktidar daha yeni yeni vaatler açıklamaya başladı. Arka arkaya, panik halinde. Şimdi parça parça destekler açıklamaya başladılar. Günaydın ya. Baktılar ki pabuç bağlı, baktılar ki bu seçim daha önceki hiçbir seçime benzemeyecek, son 5 senede yapmadıklarını son 5 haftaya sıkıştırmaya çalışıyorlar. Ama bu millet biliyor, kandıramazsınız. Ve yüzlerine gözlerine bulaştırarak bu işi yapıyorlar. Seçime kalmış 20 gün, 20 senede yapmadıklarını bu 20 güne sığdırmaya çalışıyorlar. Bu millet kanmayacak artık."

"ŞOFÖRÜ ARAMAYIN YA BOŞUNA, ŞÖYLE BİR AYNAYA BAKIN YETER"

"Bu neye benziyor biliyor musunuz? Gençler izlemiştir, Cem Yılmaz’ın son gösterisindeki bir hikaye… Cem Yılmaz son gösterisinde dayısını anlatıyordu… Cem Yılmaz’ın dayısı arabayı kullanırken bir trafik kazası yapıyor. Camdan fırlayıp gidiyor. Hafif de bir baygınlık geçiriyor. Daha sonra uyanıyor, bir bakıyor uzakta kaza olmuş. Gidiyor arabanın yanına, ‘ne oldu burada’ diyor, diyorlar ki ‘kaza oldu’. Bir polise soruyor, ‘ya ne oldu anlatın’. ‘Yaralılar var ama şoförü bulamıyoruz’ diyor polis. Cem Yılmaz’ın dayısı da ‘hadi beraber arayalım bari’ diyor. Başlıyorlar beraber şoför aramaya.

Ben diyorum ki şimdi buradan Sayın Erdoğan’a, şoförü aramayın ya boşuna. Şöyle bir aynaya bakın yeter."

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