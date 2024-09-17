Ali Babacan'dan ittifak mesajı: Gelecek Partisi'yle birleşme sürecine olumlu bakıyoruz

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etti. Babacan, "DEVA Partisi ile Gelecek Partisi arasında devam eden bir görüşme trafiği var. Dolayısıyla biz olumlu bakıyoruz sürece, birleşme sürecine ama süreç devam ettiği için olur mu, olmaz mı, ne zaman sonuçlanır, bununla ilgili bugünden bir şey söylememiz mümkün değil" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'a parti genel merkezinde nezaket ziyaretinde bulundu. İki Genel Başkan, yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yaptı. Babacan, şunları söyledi:

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Gelecek Partisi'nden Ali Babacan'a birleşme yanıtı

"Türkiye'nin sorunları gerçekten çok büyük, gittikçe de büyüyor. Böylesine hızlı büyüyen sorunların çözümü için çok daha yoğun bir istişare ve çok daha yoğun bir görüş alışverişinin son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. Siyasi partilerin birbiriyle yaptığı temaslar, görüş alışverişi hem sorun tespiti hem de sorunların aşılmasıyla ilgili çok çok kıymetli. Bundan sonraki süreçte Yeniden Refah Partisi'yle DEVA Partisi arasındaki temasların daha sıklaştırılması, diyaloğun iki parti arasında sıhhatli bir şekilde işlemesi ve muhtemelen işbirliği alanlarında süreç içerisinde görüşülmesiyle ilgili değerlendirmeler yaptık."

DİYALOĞUN ARTIRILMASI YÖNÜNDE KARAR ALDIK

Babacan'ın ardından konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan da görüşmede karşılıklı fikir alışverişinde bulunduklarını belirterek, "Türkiye'nin içinde bulunduğu durum ele alındı. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Özellikle siyasi gelişmeler, ekonomi konusundaki sıkıntılar ele alındı. Sayın başkanın ekonomi yönetimi konusundaki tecrübesi dolayısıyla da kendisinden önemli bilgiler aldık ve bir fikir alışverişinde bulunduk. Bundan sonra DEVA Partisi ve Yeniden Refah Partisi arasında görüşmelerin daha sık bir şekilde devam etmesi, diyaloğun artırılması yönünde bir karar aldık" diye konuştu.

BABACAN: GELECEK PARTİSİ'YLE BİRLEŞMEYE OLUMLU BAKIYORUZ

DEVA Partisi ile Gelecek Partisi'nin Meclis'te ortak grup kurma çalışmalarıyla ilgili soru üzerine Babacan, şu yanıtı verdi:

"DEVA Partisi ile Gelecek Partisi arasında devam eden bir görüşme trafiği var. Bu görüşme trafiğinin amacı da iki parti arasında bir birleşmenin mümkün olup olmayacağı. Süreç devam ettiği için bu sürecin detayları ile ilgili bugünden bilgi vermemizin, fikir ortaya koymamızın doğru olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla biz olumlu bakıyoruz sürece, birleşme sürecine ama süreç devam ettiği için olur mu, olmaz mı, ne zaman sonuçlanır, bununla ilgili bugünden bir şey söylememiz mümkün değil."