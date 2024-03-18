Ali Erbaş’tan Atatürksüz Çanakkale anması. Anafartalar, Arıburnu ve Conkbayırı’nda düşmanı kim durdurdu?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Cumhuriyeti Cidde Başkonsolosluğu Hizmetleri Ataşeliği tarafından Mekke’de düzenlenen İstiklal Marşı’nın kabulü, Mehmet Akif Ersoy'u ve Çanakkale Şehitlerini Anma Programı'na katıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın koordine ettiği Ramazan umresine gelen vatandaşların da katılımıyla gerçekleştirilen programda, Kur'an-ı Kerim okundu ve şehitler için dua edildi. Erbaş, yaptığı konuşmada, Çanakkale Zaferi’nde üstün başarılara imza atmış Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anmadı.

Ali Erbaş, Çanakkale Cephesi’nde Anafartalar, Conkbayırı ve Arıburnu’nda düşmanı yenen ve savaşın kazanılmasında büyük paya sahip olan Mustafa Kemal Atatürk’ü görmezden geldi. Konuşmasında, "Şehitlerimizin o cennet bahçeleri kabirlerinde rahat uyumasını istiyorsak birliğimizin, beraberliğimizin her zaman en üst seviyede olması lazım. Maddi ve manevi açıdan çok çalışmamız lazım." İfadelerini kaydeden Erbaş, Türkiye’nin ekonomik anlamda güçlü olması gerektiğini ifade etti.

Terörle mücadeleye de değinen Erbaş, “Karada, havada, denizde her veçhile mansur ve muzaffer eyle ya Rabbi" şeklinde dua edileceğini ifade ederek, "Bu ordu Çanakkale'de zaferi kazandı, Milli Mücadele'de, 15 Temmuz'da, terörle mücadelede kazandı." İfadelerini kullandı. Ali Erbaş sözlerinin devamında; Çanakkale, Bedir, Malazgirt ve Milli Mücadele şehitlerine rahmet diledi.

PAYLAŞIMINDA YER VERDİ

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mekke’de düzenlenen İstiklal Marşı’nın kabulü, Mehmet Akif Ersoy'u ve Çanakkale Şehitlerini Anma Programı'nda Atatürk’ten bahsetmemişken, gün içinde yaptığı sosyal medya paylaşımında Mustafa Kemal Atatürk’e yer verdi.

Erbaş, yaptığı paylaşımda, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Çanakkale’nin ve İstiklal Mücadelesinin tüm kahramanlarını şükran ve minnetle yâd ediyorum.” İfadelerini kullandı.