Ali Erbaş'ın iyi derecede Arapça bilmediği ortaya çıktı! CV'sinde 'İyi derece Arapça biliyor' yazıyor

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Ali Erbaş'ın iyi derecede Arapça bilmediği ortaya çıktı! CV'sinde 'İyi derece Arapça biliyor' yazıyor
Biyografisinde iyi derecede Arapça bildiği yazan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Bağdat’ta bir muhabirin sorduğu Arapça soruyu anlamadı. Türkçe çevirinin ardından soruya Türkçe cevap verdi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Irak ziyaretinde Bağdat’ta bulunan isimler arasında yer aldı.

ARAPÇA SORUYU ANLAMADI

Biyografisinde iyi derecede Arapça bildiği yazan ama yanında çevirmenle gezmesi dikkat çeken Diyanet İşleri Başkanı Rudaw muhabirinin “Selahaddin-i Eyyubi ve Şeyh Abdulkadir Geylani’nin İslam’a hizmetleri” hakkındaki Arapça soruyu anlamayarak Türkçe’ye çevirtti.

Sonrasında konuşmasına Türkçe devam eden Diyanet İşleri Başkanı soruya basit bir cevap verdi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, şu ifadeleri kullandı:

“Hepsi bizim için çok önemli ve yapmış oldukları hizmetleri her zaman hayırla yad ediyoruz”

“İYİ DERECEDE ARAPÇA”

Muhabirin sorduğu Arapça soruyu anlamayan ve Türkçe tercüme isteyen Erbaş’ın Diyanet İşleri Başkanlığı sitesinde bulunan biyografisinde iyi derecede Arapça ve Fransızca bildiği yazıyor.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın biyografisinde ayrıca ''Fetullahçı Terör Örgütü'' ile ilişkili olan KADİP/Kültürlerarası Diyalog Platformu'nda yönetim kurulu üyeliği yaptığı ve bununla beraber ''FETÖ'' davaları kapsamında kapatılan Kimse Yok Mu Derneği'nin toplantılarına da katıldığı yer alıyor.

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Biyografisinde yer alan Arapça bilgisine rağmen iyi derecede Arapça bilmediği ortaya çıkan Ali Erbaş’a sosyal medyada da çok sayıda eleştiri geldi.

İşte o eleştirileri ve yorumlardan bazıları:

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