Ali Koç Altay Bayındır'ın yaptığı fedakarlığı anlattı. Meğer transferin perde arkası çok farklıymış

Ali Koç Manchester United'a transferi sürecinde Altay Bayındır'ın Fenerbahçe için yaptıklarını açıkladı

Ali Koç Altay Bayındır'ın yaptığı fedakarlığı anlattı. Meğer transferin perde arkası çok farklıymış

Editör: Barış Atakan

Fenerbahçe başkanı Ali Koç Manchester United’a transfer olan Altay Bayındır’ın transfer sürecinde yaşanılanları anlattı.

Ali Koç'un, Altay'ın transferiyle ilgili açıklamaları şöyle:

"ALTAY 10 NUMARA, 5 YILDIZ"
"Fenerbahçe'ye duyduğu açısından her takım böyle futbolcuları olsun ister. Söylemek kolay, elde etmek zor. Dolayısıyla o açıdan baktığımız zaman Altay, birinci sınıf, 10 numara 5 yıldız derler ya... Öyle bir sporcu, kaptan insan."

"KAZANDIRMADAN GİTMEM' DEDİ"
"Manchester United'dan çok büyük bir teklif geldi. Bu teklifte serbest oyuncu olduğu için Fenerbahçe'yi de aslında ilgilendiren bir durum yoktu. Ama Altay hiçbir mecburiyeti yokken, hiçbir zorunluluğu yokken 'Fenerbahçe'ye de kazandırmadan gitmem' düşüncesiyle Fenerbahçe ile sözleşme uzattı. İşte aidat duygusunun bir parçası. Ülkemizi ve Fenerbahçe'yi en iyi şekilde temsil edecek. Allah yar ve yardımcısı olsun."

Sarı-lacivertlilerden Altay Bayındır’ın bonservis bedeline ilişkin yapılan açıklamada, “kulübümüz, milli kalecimiz Altay Bayındır’ın transferi konusunda İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United FC ile 5 Milyon Euro bonservis, sonraki satıştan %20 pay, satış bedelinin 10 milyon Euro’yu geçmesi halinde ayrıca 1 milyon Euro pay olacak şekilde anlaşma sağlamıştır.

2019 yılında kadromuza katılan Altay Bayındır, kısa sürede gösterdiği başarılı performansla hem takımımızın hem de taraftarlarımızın vazgeçilmezi oldu” ifadelerine yer verildi.

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