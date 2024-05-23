Ali Koç Aziz Yıldırım'a rest çekti. Dursun Özbek üzerinden vurdu

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Ali Koç Aziz Yıldırım'a rest çekti. Dursun Özbek üzerinden vurdu

Fenerbahçe Başkan Adayı Ali Koç rakibi Aziz Yıldırım'a yüklendi.

30-31 Mayıs tarihleri arasında Olağan Genel Kurula gidecek olan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç kongre üyeleri ile bir araya geldi.

Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda Aziz Yıldırım'a yüklenen Ali Koç rakibini televizyonda yüzleşmeye çağırdı.

İşte Ali Koç'un açıklamaları:

"AVRUPA'NIN EN KÖTÜ 2. KULÜBÜYDÜK"

"2018'de UEFA'nın yayınladığı raporda da bu durumu görüyoruz. Bu rapora göre, bütün Avrupa'daki kulüpleri kapsıyor. Bu rapora göre, Avrupa'da batmaya en yakın kulüp olarak Fenerbahçe gösteriliyor. Net borcun, geliri oranında Avrupa'nın en kötü ikinci kulübüydük. Avrupa'da ne kadar kulüp var? Birincil liglerinde aşağı yukarı 700 kulüp var. En kötü ikinci kulüptük net borcun gelire oranında. Toplam yükümlülüklerimiz 612 Milyon euroyu bulmuştu. Bugün ise 29 Şubat rakamlarına göre, toplam yükümlülüklerimiz 307 Milyon euroya indi"

"DURSUN ÖZBEK İLE TELEVİZYONA ÇIKAR"

"Önceki başkanımız, 6 sene boyunca kurullara gelmeyip, dışarıdan bize ağır salvolar yaparken, genel kuruldan 1 gün önce garip, ilginç, karakterine uygun basın toplantıları yaparken hep rica ettik, gelin TV'ye çıkalım, kendimizi anlatalım. Camia bizi tanısın, anlasın dedik. Ona pek rağbet etmemişti. Şu an hiç tereddüt etmeyecektir. Tekrar aday oldu. Öz güveni tavan yapmış, yelkenleri dolmuş hızla ilerliyor. Aday olduğu için kongre üyelerine saygı duyduğu için, iki aday olarak TV'ye çıkıp sizleri çok daha iyi aydınlatacağımızdan zerre şüphem yok. Bu sefer de kabul etmezse belki de Dursun Özbek ile televizyona çıkar"

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