Ali Koç yönetim listesini açıkladı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde adaylık süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Ali Koç, 21 kişilik yönetim listesini açıkladı.
Listede Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki Yer almıyor.
İşte 21 kişilik liste;
1-Erol Bilecik
2- Burak Ç. Kızılhan
3- A. Sertaç Komsuoğlu
4- Acun Ilıcalı
5- Ahmet Ketenci
6- Alper Alpoğlu
7- Cenk Öztanık
8- Eren Dişli
9- Ergun Özen
10- Esin Güral Argat
11- Fethi Pekin
12- Hakan Safi
13- Hamdi Akın
14- Hulusi Bengü
15- Hüseyin Bozkurt
16- M. Kemal Danabaş
17- Mehmet S. Dereli
18- Nedim Keçeli
19- Özgür Özaktaç
20- Rıfat Perahya
21- Selma A. Rodopman
ACUN ILICALI YER ALDI!
Yönetim listesinde yer alan Acun Ilıcalı, Ali Koç'un toplantısında yer aldı.
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