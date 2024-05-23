Ali Koç bile şaştı kaldı. Erden Timur'a böyle sürpriz yaptı

Fenerbahçe Başkan Adayı Ali Koç 30-31 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan Olağan Genel Kurul öncesi kongre ve divan kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılan toplantıda açıklamalarda bulunan Ali Koç Dursun Özbek'in kendisi ve Erden Timur hakkında yaşandığını iddia ettiği olaya dair açıklamalarda bulundu.

Ali Koç konuşmasına arasının bozuk olduğu Erden Timur'a teşekkür ederek başladı ve şu ifadeleri kullandı:

"TEŞEKKÜR EDECEĞİMİ SANMAZDIM"

"Erden Bey'e teşekkür edeceğimi sanmazdım ama kendi başkanını yalanladığı için teşekkür ederim. Yakından uzaktan böyle bir konuşma geçmedi. Sayın başkanın bu ilk yalanı değil!"

"BİLEREK BÖYLE YALAN MI SÖYLÜYOR"

"İmza kampanyasında en şahit oydu, çat pozisyon değiştirdi. Çok daha fazla örnek sayabilirim. Ben söylediklerinden çok duruma odaklanıyorum. Bu seviyeye gelmiş insan bilerek böyle yalan mı söylüyor, patolojik bir durum mu var, yoksa hatırlamıyor mu bazı şeyleri? Bu kadar rahat, önemli konuda, milyonları temsil eden insanların rahat yalan söylememesi lazım. Bahsettiği konuda hiç o şekilde bir şey olmadı. Ne geçtiğini anlatırım. Öyle bir konu hiçbir şekilde geçmedi"

"ERDEN TİMUR DURSUN ÖZBEK'İ DOĞRULAMADI"

"Basını kınıyorum. Niye? Çünkü muhatap olduğunuz kulüpler, başkanlar, yöneticiler açık ve külliyen yalan söyleyince üstüne gitmiyorsunuz. Siyasette de bu böyle. 40-50 kişi, 70-80 kişi oldu. Ben tek gittim. Takip edilmediği için insanlar çok rahat yalan söylüyor. Yalanının yüzüne vurulmayacağını biliyor. Sayın Erden Timur, Dursun Özbek'i doğrulamadı. Ertesi gün gazeteler ne yazdı? Ben ailemin ismini hayatım boyunca kullanmadım. Gazetelere yansıyan işin o bölümü oldu"

"Bir şey daha söyleyeyim; 20 başkan vardı diyor, 3 başkan vardı toplantıda ben dahil. O iki başkan TV kanalında söyledi, 'Dursun Bey'in sözleri yalandır' dedi. Hangi birini ifade edeyim. Basın doğrular"

"POLİSİ ZAN ALTINDA BIRAKIYORLAR"

"Kendi ayıplarını örtmek için devletin memurlarını hedef alıyorlar. Galatasaray Başkanı, Fenerbahçe Stadı'na geliyorum dese polis yardımcı olmayacak mı? Olacak. Polisi zan altında bırakıyorlar"

"DEVLETİ HEDEF ALIYORLAR"

"Biz ne büyük derbi zaferleri kazanmış bir camiayız ama bunun anlamı 82 dakika 10 kişiyle, pek çok insanların, pek çok kurumların planları bozuldu o gece. Biz, çok mutlu olduk. Ben de spontane bir şekilde, nasılsa 50 bin kişi gelmiş, 2 saat takım orada bekleyecek deyip arabaya binip oraya gittim. Bizle mücadele edenler devleti, devletin polisini hedef alıyorlar kendi ayıplarını örtmek için"

"1 KİŞİ BİLE YOKTU STADYUMDA"

"Futbolcuların sahaya çıkma arzusu vardı. Seyircimiz oradaydı. Biz toparlayana kadar seyircimiz de ayrılmıştı. Hatıra fotoğrafı çektirmek istedik. Ayıp mı? Talimatlara aykırı mı? 1 kişi bile yoktu stadyumda. İşimiz provakasyon olsa, kavga olsa stadyumda seyirci varken çıkarız, kadın yöneticileri sahaya götürmeyiz"