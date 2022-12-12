Şerafettin Tilki bu kez Fenerbahçe'deki skandalı yazdı. Ali Koç bile çileden çıktı. Jesus'un çıldırtan isteklerini açıkladı

Neye niyet, neye kısmet deriz ya hep. Bu da öyle oldu. Tam köşeme çekilip, dünya starı yıldız futbolcu ile çok ünlü kulüp başkanının kripto para ‘token’ için ortak şirket kurup çalışma kararını yazıyordum.

Eee kulak derin malum! Antalya’dayım ayrıca. Konu da Fenerbahçe kampı olunca, sıralama değiştirmek zorunda kaldım. Bir yere ayrılmayın bu. Bahse konu yazıyı hazırlıyorum. Şimdiden kemerleri bağlayın. Uçmak serbest, düşmek yasak..

Yıllar önce idi. Rahatına düşkün olan Karl Heinz Feldkamp, Beşiktaş’ın hocası. Sezon başı için takımı Almanya’ya kampa götürdü. Ancak Kalli, ‘Tilkilik’ yapmıştı! Takım kampta, O evinde kalıyordu. Zira otel ile ev arasında yol, yürüme mesafesi kadardı. Yardımcısı Briegel ve tercüman Ahmet Akçam nöbetçi ekip olarak kamp yapılan otelde kalıyordu. Yönetim durumu medyadan öğrendi. Alman hoca hastalığını bahane etti. Madem öyle işte böyle der gibi. İşine son verilip hep evinde kalması sağlandı.

Şimdi bu hikayeyi neden yazdık. Öyle durup dururken değil elbet.

Kalli gibi evinden, barkından ayrı kalmayı hiç sevmeyen, hani elinden gelse, deplasmana bile gitmek istemeyen biri deha var. Jorge Jesus.

Fenerbahçe’nin başarılı hocası, diğer takımların aksine İstanbul’da kalmayı tercih etti. Tesislerde kalıp iki hazırlık maçı oynadı. Fakat değişen hava koşulları, maç yapacak takım bulma zorluğu sıkıntı yaratınca soluğu Antalya’da almak durumunda kalındı.

Belek’de kamp yapan sarı, lacivertliler, 4 günlük süre içinde iki maç da burada yaptılar. Kanarya, Belek’de konaklayıp, hazırlık maçlarını Alanya’da oynadı.

Evet evet şaka değil. Espri değil.

Fıkra hiç değil.

Vallahi gerçek yaşanmışlık.

İki maç için ortalama karayolu ile 500 kilometre yol kat etmek zorunda kalındı. Saatlerce otobüs yolculuğu yapıldı.

Kamp istemeyen Jesus’un son andaki kararı yüzünden, Belek bölgesinde ne maç yapacak saha, ne de rakip bulunamamıştı. Aynı şekilde Alanya tarafında da, belli standartta saha ve tesisi olan otel yoktu. Bu isteklerin Ali Koç'u bile çileden çıkardığı konuşuluyor.

Beşiktaş kamp yaptığı otelde oynadı maçlarını. Otel odasından inip yürüyerek sahaya çıkıldı yani. Galatasaray, Trabzon ve diğer ekipler 10-15 dakikalık mesafe katettiler sadece. Fenerbahçeli futbolcuların haklı isyanı fazla dillendirilmese de, içerde yaşanan sıkıntı dışa vurdu. Portekizli hocanın bu tutumu, tarihin en kısa ara kampı olma özelliğini de beraberinde getirmiş oldu.

Token işine gelince. Onu da yazacağım, çok şaşıracaksınız. Takipte kalın.