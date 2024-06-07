Ali Koç devlete seçim sözü verdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / AA
Ali Koç devlete seçim sözü verdi

Olağan Genel Kurul ve YKS'nin çakışması üzerine Ali Koç ÖSYM Başkanına dikkatli olacaklarına dair söz verdi.

Trendyol Süper Lig’de sezonu 99 puanla 2. Sırada bitiren Fenerbahçe seçime gidiyor.

7-8 Haziran (Yarın ve Pazar) tarihleri arasında yapılacak Olağan Genel Kurul’da Ali Koç ve Aziz Yıldırım karşı karşıya gelecek.

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AYNI GÜN ÜNİVERSİTE SINAVI VAR

On binlerce üye ve taraftarın katılımıyla gerçekleşecek olan seçim için nefesler tutulurken flaş bir detay herkesi tedirgin etti.

Fenerbahçe’de Genel Kurul’un yapılacağı sırada Türkiye genelinde de Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YKS) gerçekleştirilecek.

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VELİLER TEDİRGİN

Kadıköy’deki okullarda sınava girecek olan öğrenciler ve ailelerini Genel Kurul endişesi kapladı.

Seçim nedeniyle özellikle stat çevresinde oluşacak olan ses ve trafiğin sınavdaki öğrencilerin dikkatini dağıtmasından korkulurken ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy yüreklere su serpecek açıklamayı yaptı.

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GEREKENİ YAPACAKLAR

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile görüştüğünü söyleyen Ersoy sınav saatinde dikkat edilmesi hususunda Ali Koç’tan söz aldıklarını ifade etti.

Ersoy konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kadıköy'de 49 okulda sınav yapıyoruz, Fenerbahçe Kulübü Genel Kurulunun yapılacağı yere yakın 3 okulumuz var, diğerleri uzak. Üyelerin Kadıköy'e giderken oluşturabileceği trafik yoğunluğunu ve gürültüyü düşündük. Bu konuda alınabilecek tedbirler konusunda Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile görüştük. Ali Koç, 'Biz bu konuda çok duyarlıyız." dedi ve bütün üyelere gerekli hatırlatmaları yapacaklarını söyledi" ifadelerini kullandı.

2018'DE DE AYNISI OLMUŞTU

2018 yılında Ali Koç ile Aziz Yıldırım arasında gerçekleşen seçim yine üniversite sınavı ile çakışmış taraftarların tezahüratlarından rahatsız olan öğrenciler sınav çıkışında odaklanmakta zorlandıklarını söylemişti.

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