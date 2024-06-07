Aziz Yıldırım neden Fenerbahçe maçlarına gitmediğini açıkladı

Programda Aziz Yıldırım gündem yaratan sözler söyledi.

Yıldırım, programda Fenerbahçe taraftarlarının sorularını cevaplandırdı.

Bir taraftarın, Başkan Ali Koç'un "Seçimi kazanırsam Aziz Yıldırım'ı onursal başkan yapmak istiyorum" sözlerini hatırlatması üzerine Yıldırım, "Ben ne yapayım onursal başkan olarak? Gerekirse biz de el kaldırırız" şeklinde karşılık verdi.

Hakemlerle ilgili olarak ise Yıldırım, "Hepsini bir potaya atıp, kapağını kapatıp, altını ısıtmamız gerekiyor" ifadesini kullandı.

FENERBAHÇE MAÇLARINA NEDEN GİTMEDİ?

Ali Koç'un totem yaptığı için futbol maçlarına gitmediğini hatırlatan bir Fenerbahçe taraftarı Aziz Yıldırım'a "Siz de böyle bir totem yaparak maçlara gitmeme kararı alacak mısınız" sorusuna şu cevabı verdi:

Ben Totem yapmadım.

Ama ben çok ceza aldım.

Onadan maçlara gidemedim.

Cezadan dolayı gidemedim.

Yoksa totem motem yok bende.