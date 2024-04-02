Ali Koç Erden Timur'u tehdit etti: Yarım akıllı Fenerbahçe seni not etti her gece yatarken bizi düşün

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Ali Koç Erden Timur'u tehdit etti: Yarım akıllı Fenerbahçe seni not etti her gece yatarken bizi düşün
Ali Koç Genel Kurul'da yaptığı konuşmada Erden Timur'a ağzına geleni söyledi.

Ülker Stadyumu'nda gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurul'da konuşan Ali Koç Trabzonspor derbisi sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur'a ateş püskürdü.

İşte Ali Koç'un sözleri:

"Tek önceliği futbolcularımıza ceza verdirmeye çalışan rakiplerimizi de not ettik. Ancak bir tanesi var. Lügattaki kelimelerin insan versiyonu olsa bu, yalanın insan versiyonu olurdu. Yanında bir de suç makinesi terbiyesiz, utanmadan bir de TV'ye çıkıyor. Trabzon'da yaşanan olaylar için sadece "Olmamalıydı" deyip, 15 dakika bizim futbolcularımıza nasıl ceza verilmesi gerektiğini, o yarım aklıyla satır arası mesajlar vermeye çalışıyor. Koskoca camiana yaptığın kontratlarla, verdiğin bilgilerle yalanı dibine kadar soktun ama bakalım nereye kadar. Fenerbahçe seni de not etti. Sen camianda popüler olabilirsin ama her gece yatarken bizi düşün. Özellikle de benim başkanlığım bitince"

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