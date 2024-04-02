Fenerbahçe harekete geçti. UEFA ve FIFA'yı topa soktu

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Fenerbahçe harekete geçti. UEFA ve FIFA'yı topa soktu
Olağanüstü Genel Kurul'a giden Fenerbahçe'den olay bir hareket geldi.

Yaşanan skandallar sonrası alınacak aksiyonları tartışmak üzere kongre üyelerini toplantıya çağıran Fenerbahçe’de olağanüstü genel kurul toplandı.

Ülker Stadyumu’nda düzenlenen Olağanüstü Genel Kurul’da Ali Koç açılış konuşmasını yaptı.

Konuşmasında derbide yaşananlara tepki gösteren Ali Koç Erden Timur hakkında da ağır ifadelerde bulundu.

Konuşmasının ilk kısmının ardından Acun Ilıclaı tarafından hazırlanan "FENERBAHÇE TARAFTARI NEDEN İSYAN EDİYOR?" isimli bir video üyelere gösterildi. Söz konusu video oynatıldığı sırada taraftarlar yoğun tezahüratlarda bulunurken Ali Koç bu videonun FIFA ve UEFA’ya da gönderildiğini ifade etti.

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