Fenerbahçe Galatasaray'ı ikiye böldü

Selahattin Ekrekli
Fenerbahçe Galatasaray'ı ikiye böldü
Hatayspor maçı öncesi Galatasaray taraftarı Fenerbahçe'nin ligden çekilme tartışmalarını değerlendirdi.

Trendyol Süper Lig’in 31. Haftasında Galatasaray sahasında Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.

Saat 20.30’da RAMS Park’ta oynanacak mücadele öncesi sarı-kırmızılı taraftarlar stada akın etti.

Yeniçağ’dan Selahattin Ekrekli’nin bir yandan devam eden Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurulu ve olası bir ligden çekilme kararı sorması taraftarları ikiye böldü.

Bir kısım Galatasaraylı taraftarlar Fenerbahçe’yi Trabzonspor maçında yaşananlar için suçlayıp 1. Lig’e düşmelerini istediklerini belirtsede bazı taraftarlar Fenerbahçe’yi haklı buldu.

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